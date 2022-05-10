【廉政公署】涉偽造文書詐騙防疫抗疫基金　大廈法團主席認罪候判

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廉政公署落案起訴一幢大廈的業主立案法團主席，控告他偽造文件及使用虛假文書副本，向「防疫抗疫基金」申請發放予一名保安員的津貼。被告今日（10日）在九龍城裁判法院承認控罪。



被告崔照祥，62歲，金華閣法團主席，承認兩項罪名，即一項偽造，違反《刑事罪行條例》第71條；及一項使用虛假文書的副本，違反《刑事罪行條例》第74條。他另一項偽造罪名則獲控方撤銷控罪。署理主任裁判官黃雅茵將案件押後至5月24日判刑，以待索取被告的社會服務令報告。被告獲准保釋。



案情透露，政府2020年2月推出「防疫抗疫基金」下的「物業管理業界抗疫支援計劃」，向合資格樓宇的保安員和清潔工人提供每月「抗疫辛勞津貼」1,000元，並向合資格樓宇提供補貼2,000元以購備清潔用品。物業管理業監管局(物監局)負責處理業主組織(例如法團)及物業管理公司的申請，以及安排發放款項。申請機構收到款項後會分發津貼予保安員和清潔工人，有關員工須確認收妥款項。



案發時被告是金華閣的法團主席。該法團聘用了一名保安員。被告於2020年4月至8月期間向物監局提交兩份申請，替上述保安員申領共7,000元津貼。物監局批准該兩項申請，並把相關款項存入法團的銀行戶口。

2020年11月19日，被告向物監局提交兩張收據及另外兩張收據的副本，而有關收據顯示該保安員簽署確認收妥7,000元津貼。但廉署調查發現該保安員只收取了3,000元，而她從來沒有簽署有關收據。被告在收據上偽造保安員的簽署。他擔心若物監局發現法團仍未向保安員發放上述7,000元當中的4,000元，會要求法團全數歸還所有津貼。



廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，物監局及金華閣法團在廉署調查案件期間提供全面協助。



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責任編輯：余思嵐

