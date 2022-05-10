【有人墮海】觀塘84歲男墮海死亡　據悉因生活不愉快尋死

▲ 男子昏迷被送往聯合醫院治理。(資料圖片)

觀塘有人墮海，男子當場死亡。

事發在觀塘碼頭對開約5米海面，警方今日（10日）12時8分接報，指一名84歲男子墮海。人員接報到場，男子昏迷被送往聯合醫院治理，其後被證實死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

警方指，據了解男子因生活不愉快尋死。



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責任編輯：余思嵐