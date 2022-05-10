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【有人墮海】觀塘84歲男墮海死亡　據悉因生活不愉快尋死

社會 15:11 2022/05/10

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

男子昏迷被送往聯合醫院治理。(資料圖片)

觀塘有人墮海，男子當場死亡。

事發在觀塘碼頭對開約5米海面，警方今日（10日）12時8分接報，指一名84歲男子墮海。人員接報到場，男子昏迷被送往聯合醫院治理，其後被證實死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

警方指，據了解男子因生活不愉快尋死。


香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626
 

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責任編輯：余思嵐

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