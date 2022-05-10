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【第五波疫情】元朗火鍋店再多8名食客確診　群組累計20個案

社會 16:39 2022/05/10

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港疫情回穩，今（10日）增273宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會。

張竹君表示，元朗「牡丹金閣尚品火鍋」再多8名食客確診，8人均在最近幾天才有不適，群組累計20個案，包括17名食客。所有員工亦完成檢測，未發現新個案。

張竹君指，190多位食客中有17位確診，有4位仍正等待檢測結果，另有6名食客仍未取得聯絡。

張竹君又稱，是次餐廳的傳播是預期之內，因Omicron傳播性非常高，市民到不戴口罩的場所要打齊針，又提到有群組的不少個案年紀較大，但病徵均較輕微，主要是因都有打針。

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記者：黃小冰

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