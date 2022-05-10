【西九文化區】西九故宮館年中開幕　一文看清9大展廳內容

▲ 位於西九文化區的香港故宮文化博物館將於今年中開幕。（資料圖片）

位於西九文化區的香港故宮文化博物館將於今年中開幕，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀指，故宮館的無屬於自己的館藏，借用展品和保險等費用，均令故宮館財政壓力較M＋博物館大，有需要收取入場費，詳情將於本月底到下月初公布。

馮程淑儀強調，香港故宮館不是北京故宮博物院分館，而是以香港角度策展的博物館。她又指，國家《十四五規劃網要》支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，香港故宮將完成任務，並成為促進世界文化及文明對話的平台。

香港故宮文化博物館館長吳志華指，香港故宮文化博物館館長吳志華博士指，感謝故宮博物院對香港故宮的全カ支持，為開幕展借出900多件珍貴文物，期待在不久將來迎接香港，內地以至世界各地的訪客，體驗中華5,000年文明的風采。

開幕展將開放9大展廳，簡介如下：

展廳一：紫禁萬象―建築、典藏與文化傳承 透過100多件故宮典藏介紹清代的紫禁城

展廳二：紫禁一日―清代宮廷生活 透過300多件故宮珍藏的18世紀精美文物，讓觀衆了解紫禁城內從清晨到夜晚的生活點滴，探索城內人員豐富的物質與精神世界。

展廳三：凝土成器―故宮珍藏陶瓷 展覽為香港首次大規模展示故宮陶瓷藏品——這150多件重點展品既是各時代的精品，也是中國陶瓷史的縮影。 展廳四：龍顏鳳姿―清代帝后肖像 展覽將展出清代帝后朝服像及畫稿，深入解讀肖像所繪歷史人物、畫面樣式的時代變遷、服飾元素的象徵意義；亦有白描畫稿展示畫像的製作及文物修復過程。展覽將首次以新媒體技術，呈現這些肖像供奉與祭祀的情景。 展廳五：器惟求新―古代工藝對話當代設計 精選故宮博物院一百餘件工藝瑰寶，以設計、製作及使用三個角度解讀中國傳統工藝的藝術價值。展覽亦會與香港的優秀設計師合作，展示傳統工藝對當代設計理念和文化生活的影響。 展廳六：同賞共樂―穿越香港收藏史 首個回顧香港收藏史的大型展覽，透過100餘件展品，細述香港一個多世紀的中國藝術收藏活動，同時勾勒本地博物館發展的軌跡 展廳七：古今無界―故宮文化再詮釋 展覽將邀請五位香港多媒體與跨界藝術家以獨到的視角，從香港當下的角度重新詮釋和演繹故宮文化和收藏，發掘紅牆黃瓦之下豐富多樣的中國文化。 展廳八：國之瑰寶―故宮藏晉唐宋元書畫 挑選30件晉、唐、宋、元書畫，從藝術、文化、歷史等角度，探究其千古流芳的原因。展覽共分三期，每期展出十件珍品。 展廳九：馳騁天下―馬文化藝術 展示100多件來自故宮博物院與羅浮宮的文物，包括繪畫、雕塑、陶瓷等。在近距離欣賞各種珍品的同時，可以認識馬在歷史、藝術、軍事、政治上扮演的角色及蘊含的文化意義。

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記者：陳梓蔚