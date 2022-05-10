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【MIRROR FC】6大步驟加入MIRROR官方歌迷會　迎新禮物大公開

娛樂 16:08 2022/05/10

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

MIRROR由姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）與李駿傑（Jeremy）組成，近年人氣高企！

在早前的MakerVille品牌發布會上，宣布將於5月份成立MIRROR的官方歌迷會，會員將會得到專屬禮遇！

今日（5月10日），MIRROR官方歌迷會終於正式開放登記，MakerVille CEO魯庭暉也在Instagram分享道：「Mirror official fan club, 同事研究咗好耐好耐」，也請粉絲們多多見諒。

最新影片：葛綽瑤專訪

魯生：同事研究咗好耐好耐

作為CEO的魯庭暉於個人社交平台寫道：

呢單嘢，係要戴定個頭盔先嘅。

Mirror official fan club, 同事研究咗好耐好耐。

真係好耐。

背後嘅所有嘢，太多太多細節。太多太多嘢我哋左諗右諗，太多嘢要平衡。「如果咁咁咁就好啦」…好喇，但如果咁咁咁，又會導致另外一啲問題出現。

因為呢個project同搞其他project好唔同。

因為係粉絲，因為佢哋係mirror 嘅一部分。

呢件事，有血有肉。

我幾乎肯定，一路做一路會發現有好多超唔完美嘅地方。每個部門同事都好擔心。

我睇見都戥佢哋辛苦。

今日終於launch。我哋會盡力一步一步改善進步。

而喺成個過程裡邊，我唯一輕鬆少少果個moment，就係聽到啲同事講話收到個welcome pack 嘅樣板..佢哋一致覺得都幾靚。

我心諗，喂呀，咁係因為我哋做過類似嘅嘢呀嘛。最難嗰啲logistic / expectation 都未嚟料呀…

但我冇講出口。

因為

如果想嘗試做一啲我哋未做過嘅嘢，係會戰戰兢兢，有時候，面對呢啲未知，手裏面拎住一個實在嘅嘢，同自己講，呢part ok….再嚟第二part….再嚟第三part….

心，會定。信念，會穩。

所以

頭盔位，做得未夠好多多見諒

另外

喂個welcome pack 好似真係幾靚咁。

https://mirrorweare.com

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加入成為MIRO

鏡粉們可於登記網站中點擊「立即成為MIRO」進入註冊頁面，完成6大步驟即可加入成為MIRO。

1)設定⽤戶名稱、輸入電郵、建立密碼

2)輸入英文名字、英文姓氏、中文姓名（可選填）、電話號碼、性別（可選填）、出生日期

3) 填寫送貨地址以接收會員迎新禮盒

4) 選擇您支持的MIRROR成員（可全選）

5) 確認資料

6) 選擇付款方式

MIRROR官方歌迷會正式開放登記！

年費$440

會藉年費為港幣$440，可享4大專屬福利：MIRO會員迎新禮盒（迎新禮盒內包括：會員證、專屬會徽襟章、精美立體拼圖擺設、一套12張珍藏版明信片及紀念海報）、訂購MIRROR演唱會門票的機會、訂購MIRROR粉絲見面會門票的機會（部份活動將設年齡限制）、網上訂購MIRO會員專屬商品的機會（視乎供應而定）。

而能否成功訂購演唱會門票需視乎主辦方分發給Fan Club的門票數量而定。

另外，會員也可於網上訂購MIRROR商品的機會（視乎供應而定）、享有MIRO會員專屬資源、訂閱MIRO會員電郵推廣訊息、訂閱MIRROR Official Fan Club電郵推廣訊息。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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