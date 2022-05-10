【MIRROR FC】6大步驟加入MIRROR官方歌迷會　迎新禮物大公開

MIRROR由姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、柳應廷（Jer）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）與李駿傑（Jeremy）組成，近年人氣高企！

在早前的MakerVille品牌發布會上，宣布將於5月份成立MIRROR的官方歌迷會，會員將會得到專屬禮遇！

今日（5月10日），MIRROR官方歌迷會終於正式開放登記，MakerVille CEO魯庭暉也在Instagram分享道：「Mirror official fan club, 同事研究咗好耐好耐」，也請粉絲們多多見諒。

最新影片：葛綽瑤專訪

魯生：同事研究咗好耐好耐

作為CEO的魯庭暉於個人社交平台寫道：

呢單嘢，係要戴定個頭盔先嘅。 Mirror official fan club, 同事研究咗好耐好耐。 真係好耐。 背後嘅所有嘢，太多太多細節。太多太多嘢我哋左諗右諗，太多嘢要平衡。「如果咁咁咁就好啦」…好喇，但如果咁咁咁，又會導致另外一啲問題出現。 因為呢個project同搞其他project好唔同。 因為係粉絲，因為佢哋係mirror 嘅一部分。 呢件事，有血有肉。 我幾乎肯定，一路做一路會發現有好多超唔完美嘅地方。每個部門同事都好擔心。 我睇見都戥佢哋辛苦。 今日終於launch。我哋會盡力一步一步改善進步。 而喺成個過程裡邊，我唯一輕鬆少少果個moment，就係聽到啲同事講話收到個welcome pack 嘅樣板..佢哋一致覺得都幾靚。 我心諗，喂呀，咁係因為我哋做過類似嘅嘢呀嘛。最難嗰啲logistic / expectation 都未嚟料呀… 但我冇講出口。 因為 如果想嘗試做一啲我哋未做過嘅嘢，係會戰戰兢兢，有時候，面對呢啲未知，手裏面拎住一個實在嘅嘢，同自己講，呢part ok….再嚟第二part….再嚟第三part…. 心，會定。信念，會穩。 所以 頭盔位，做得未夠好多多見諒 另外 喂個welcome pack 好似真係幾靚咁。 https://mirrorweare.com

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▲ MIRROR官方歌迷會正式開放登記！

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