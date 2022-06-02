【防蚊大作戰】親子郊遊隱世夢幻花田　5款安全驅蚊神器推介

▲ 夏天親子郊遊被蚊蠓叮咬極痕癢，5款不含DEET成分安全防蚊產品。

夏天將至，很多家長都會帶小朋友到郊外及公園親親大自然，其中推薦位於粉嶺的親子行山徑「蝴蝶山至箕勒仔」，飽覽新界北景致之餘，尾段還可以經粉錦公路行至上水安圃村，欣賞夏日期間限定隱世野菊花田，不過由早到晚穿過叢林或花田小心被蚊蟲叮上，此時一款安全又有效的防蚊神器就大派用場，讓你同小朋友安心「打卡」無有怕。

市面上有各種驅蚊劑，當中最常見的成分有以下幾種：

派卡瑞丁（picaridin）/ 埃卡瑞丁（icaridin / 對-薄荷烷-3,8二醇（PMD）含這些成份的驅蚊產品，可能會刺激眼睛，因此使用時需小心。

還有一種廣泛應用多年的驅蚊成份避蚊胺（簡稱DEET），但其安全性一直備受質疑，使用高濃度或接觸過量避蚊胺，可能引致皮疹、水泡及令皮膚及黏膜受刺激，同時DEET氣味濃烈，衞生防護中心建議，兒童應盡量使用較低濃度（上限10%）的避蚊胺。

即睇5款不含DEET、天然防蚊產品：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

強烈推介5款安全有效之驅蚊產品---珮氏驅蚊爽系列，包括防蚊噴霧、防蚊貼、防蚊手帶同防蚊座，全不含避蚊胺(DEET)及派卡瑞丁(Picaridin)化學成份，適合成人同小朋友全家使用，出門郊遊前噴一噴，冇形保護長達12小時，由早到晚穿過叢林，到達小野菊花田打卡都無有怕。

歐盟認可 珮氏驅蚊爽系列

採用天然防蚊成份「野紅茄提取物IBI-246」製成的珮氏驅蚊爽系列，獲美國環保局及歐盟認可，而且經美國大學研究發現，IBI-246比含DEET及香茅油產品之驅蚊效果更有效。它能干擾蚊蟲辨認人體散發出來的二氧化碳，有效使蚊蟲遠離人體，達到驅蚊的作用。

清爽天然野紅茄 對兒童安全 爸媽安心

野紅茄無刺激氣味，相對天然、安全，無不良副作用，對兒童幼嫩的肌膚溫和安全。用於臉部、外露的肌膚及衣服上亦可以，全方位長效12小時驅走蠓蚊！

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

​​​​​​TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康。立即查看：bit.ly/2UJP4dx