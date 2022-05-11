【自由人】余德丞離開TVB前問Do姐意見　Dickson盼與不同YouTuber合作

▲ 余德丞離巢望挑戰自己！

每個人在舒適區逗留愈久，想離開的心便愈難，因為人總是害怕改變、害怕適應新的事物，不過有時勇敢走出一步，又未嘗不是好事。

就如一直備受TVB力捧的余德丞（Dickson），早前突然宣布離巢，令不少人感到意外，惟他有勇於求變的心，望跳出框框，重新掌握自己命運 ，並自言不應懷緬一件事而不改變，在適當的時候須作出改變，這樣才能成為一位更好的藝人。

在外界眼中余德丞一直是在TVB上位中的小生之一，早前他在劇集《青春不要臉》首當男主角，以「柳德榮」一角表現亮眼，獲得不少觀眾讚賞，更認為他理應在大台發展一帆風順，機會接踵而來。

▲ 湯致遠 攝

考慮逾兩年 感謝Do姐意見

豈料Dickson突然宣布與TVB結束8年賓主關係，他接受TOPick專訪時透露這並不是一時衝動的決定，亦深思熟慮超過兩年才有此行動：「當初想的時候都有膠着的狀態 ，但最後覺得做了這離開的決定時， 就不會用可惜與否衝量 ，因為決定向前走 ，便不要回頭看。」

他續解釋：「其實離開的原因是覺得自己年紀不少， 很想跳出這個框框，嘗試新事物找一些新火花， 所以就有這個考慮，希望可以挑戰自己 。」

Dickson還坦言有此決定前亦有問過前輩鄭裕玲（Do姐）意見，更感激對方給予鼓勵和支持：「與Do姐合作過數次，幸好大家都好好傾，而且她是一個很值得信任的長輩 ，所以我都有將我的問題和憂慮與她傾談 ，她不會直接給你一個答案，反而會給你很多啟示，令你思考怎樣才會適合自己。」

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【離開大台】余德丞離開TVB即有新工作 Dickson到商台與Do姐合作做節目

離開總有不捨 感謝幫助過我的人

所謂「離開為了走更遠的路」，但要做此決定，絕對不易，難免會有所不捨，Dickson自言是重感情的人，明白到「有得必有捨」的道理，自言始終在一間公司工作了一段時間，習慣了固有的模式，加上在公司裏認識了一班很好的同事，確實會有不捨的地方。

Dickson說：「我是個飲水思源的人，特別是在演藝生涯幫過我的人， 例如化妝服裝的同事 ，他們一直以來幫我很多 ，他們是無名的英雄， 還有體育組同事， 因為入TVB的第一天就是在體育組工作， 當時甚麼都不懂，他們很用心培育和教育我成為奧運主持，所以我很感謝他們。」

畢竟在TVB工作了8年時間，要從頭開始發展，有很多人認為Dickson似乎白費了多年來的努力，惟他不認同此說法，反而感恩有這8年的經歷，令其成長不少，更指「賺到唔少嘢落袋」：「這8年我做過不同類型的節目， 當中學到不少東西 ，那裏有失敗就下次再進步， 這些的不足，令我將來可做得更好。」

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由零開始直到現在 時刻保持謙卑的心

回望這8年的演藝生涯，不長亦不短，由一張「白紙」變成一本有色彩的「畫簿」 ，談到Dickson覺得自己是否成功，直言最初不覺，因認為自己沒有代表作。

惟後來發現，在公司8年，做了很多不同範疇的東西，甚有滿足感：「覺得這是我開心的地方 ，不是有這麼多的平台能讓你嘗試不同種類的節目，我基本上很多範疇都做過 ，所以很感恩在這8年學過的東西 ，令我成為一個更好的藝人。」

而且，Dickson自認屬保守，時刻都應保持着不卑不亢的心做事，所有事循序漸進，不應有一步登天的心態，這樣才能在這行打滾下去，故他每次給自己的目標都是一步步來。

他說：「每次給自己的目標都不會很遠大， 例如一入行要做男一 、拿視帝 ，我沒有設下這樣的目標 ，我會設近些的目標 。就如當初入去是個體育記者， 當時就與自己說，希望可以做到世界盃和奧運， 之後在兩年間真的實現到自己的夢想。我是一個一步步走的人，認為基礎很重要，如果沒有打好基礎 ，讓你上到去某個位置，都會很容易跌下來。」

▲ 湯致遠 攝

一圓夢想擔任DJ工作 全力發展網上平台

現時變為自由身的Dickson，近日更一圓自己11年的夢想，在電台擔任DJ工作，夥拍Do姐合作《口水多過浪花》，難怪他坦言既興奮又緊張：「因為從未試過在大氣電波做直播電台節目，加上Do姐 、迪偉 、傑豬都合作了一段時間，他們很有默契，所以我一個新人坐下去是很緊張和有壓力。」

不過Dickson感恩有此經歷，令他獲益良多，並發現原來他們背後做了不少準備功夫，並不是想像中那麼簡單：「他們不但每人都會有本簿，寫下要討論的內容，而Do姐每次都是第一個坐下，不論在看報紙還是看手機，她時刻都是在準備節目的題目，所以我看到他們的專業，確實很值得我們學習。」

▲ 近日與Do姐合作《口水多過浪花》。

除DJ工作外，Dickson指將專注發展網上平台，更直言最想與不同平台的藝人合作，特別是一班新的YouTuber，望與他們擦出新火花，更想了解現時年輕一代的想法。

他說：「既然有心想發展這個頻道，都要知道個規則是甚麼，加上現時很多的YouTuber都有參與很多電視的製作，所以想認識一班新的人，從他們身上學懂新的東西，皆因他們的節奏、模式與傳統電視一定很不同，一定要嘗試過才知道怎樣做。」

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誓做媽媽最強後盾

另外，談到早前他拍片澄清當年因突然心臟出事昏迷入院，有指余媽媽為他點燈續命一事，他表示從來沒發生過此事，更坦言要令媽媽受委屈而難過，此事令不少網民大讚他有孝心。

對此，Dickson仍感介懷地指認為當時自己應該可以做得更好：「媽媽當日知道這件事後，最擔心不是自己而是我，很害怕媒體會怎樣報道。當我自己都覺得不好受，我相信她所承受的會大更多倍。」

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所以，他指如果將來再有事情傷害其媽媽，必定會勇敢走出來保護，成為其最強後盾：「我與媽媽的關係就如朋友一樣，大大小小的事情都會傾談，而且知道她很愛錫我，由小到大她都很支持我想做的事，所以一直來她都給了我無限的支持，我會更加努力做好自己，不想讓她失望。」

成為一個自由人，不只為自己的自由，也是為身邊人所愛的人的自由。

記者：陳曉柔