  • 27°C
香港時間 : 2022510日 (週二) 17:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【慧妍雅集】向海嵐向基層送贈物資　唐麗球+邵珮詩為長者學童送暖

娛樂 16:01 2022/05/10

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

向海嵐積極籌備不同的慈善活動。

慧妍雅集信託委員會副主席向海嵐、會員唐麗球及邵珮詩日前親身到訪不同的慈善機構作慈善捐贈，包括由太平山扶輪社捐出充滿祝福的慧妍「愛心百家被」套裝、抱枕和環保袋予協康會王石崇傑紀念中心；及由HIPP喜寶送出之「HIPP有機純米糊」給美差會潮浸服務聯會等的慈善捐贈。

最新影片推介：葛綽瑤專訪

慧妍雅集信託委員會副主席向海嵐表示：「疫情反反覆覆，以致社會充滿負面情緒，為生活感到焦慮不安、無所適從。所以慧妍亦積極籌備不同的慈善活動為釋放更多正能量，提供不同的幫助和關愛；有賴各位善長的支持，慧妍雅集『愛心百家被』慈善項目的受惠者已超過700多人及家庭。」

會員唐麗球稱：「在探訪活動中與老友記的談話令我心情沉重和有不同的感觸；特別是第五波疫情的急速擴散時，他們感到非常的無助和困惑，既擔心自己會不幸染疫，同時又很擔心家人外出工作的處境，當刻十分徬徨和無助。所以慧妍希望藉著更多不同的慈善活動，令他們感到被關懷，身心壓力都得到舒緩。」

唐麗球探訪長者。

至於會員邵珮詩亦表示：「感恩在生日月份可以參與滿富意義的慈善活動，可以聯同兩位慧妍會員到訪慈善機構親力親為，探訪長者和有特殊教育需要的學童及其家長，親手送上生活用品和關切的問候；他們接過禮物時臉上真誠的笑容和滿口的道謝，已經是最好最窩心的生日禮物！」

唐麗球及邵珮詩日前親身到訪不同的慈善機構作慈善捐贈。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【擺脫花瓶形象】高海寧由性感女神轉做實力派　高Ling發長文抒發感受：變得不會撒嬌
11:46 2022/04/29
【擺脫花瓶形象】高海寧由性感女神轉做實力派　高Ling發長文抒發感受：變得不會撒嬌
【雙生陌生人】A0港姐曾與《愛‧回家》頭皮傳緋聞　碩士生郭栢妍獲TVB力捧
11:53 2022/05/03
【雙生陌生人】A0港姐曾與《愛‧回家》頭皮傳緋聞　碩士生郭栢妍獲TVB力捧
【開心速遞】26歲謝嘉怡英國擁兩物業　港姐冠軍讀大學已「上車」分享儲首期方法
11:19 2022/05/05
【開心速遞】26歲謝嘉怡英國擁兩物業　港姐冠軍讀大學已「上車」分享儲首期方法

你可能感興趣

【擺脫花瓶形象】高海寧由性感女神轉做實力派　高Ling發長文抒發感受：變得不會撒嬌
11:46 2022/04/29
【擺脫花瓶形象】高海寧由性感女神轉做實力派　高Ling發長文抒發感受：變得不會撒嬌
【雙生陌生人】A0港姐曾與《愛‧回家》頭皮傳緋聞　碩士生郭栢妍獲TVB力捧
11:53 2022/05/03
【雙生陌生人】A0港姐曾與《愛‧回家》頭皮傳緋聞　碩士生郭栢妍獲TVB力捧
【開心速遞】26歲謝嘉怡英國擁兩物業　港姐冠軍讀大學已「上車」分享儲首期方法
11:19 2022/05/05
【開心速遞】26歲謝嘉怡英國擁兩物業　港姐冠軍讀大學已「上車」分享儲首期方法
香港小姐 向海嵐 邵珮詩 演員

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影