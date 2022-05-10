【慧妍雅集】向海嵐向基層送贈物資　唐麗球+邵珮詩為長者學童送暖

▲ 向海嵐積極籌備不同的慈善活動。

慧妍雅集信託委員會副主席向海嵐、會員唐麗球及邵珮詩日前親身到訪不同的慈善機構作慈善捐贈，包括由太平山扶輪社捐出充滿祝福的慧妍「愛心百家被」套裝、抱枕和環保袋予協康會王石崇傑紀念中心；及由HIPP喜寶送出之「HIPP有機純米糊」給美差會潮浸服務聯會等的慈善捐贈。

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慧妍雅集信託委員會副主席向海嵐表示：「疫情反反覆覆，以致社會充滿負面情緒，為生活感到焦慮不安、無所適從。所以慧妍亦積極籌備不同的慈善活動為釋放更多正能量，提供不同的幫助和關愛；有賴各位善長的支持，慧妍雅集『愛心百家被』慈善項目的受惠者已超過700多人及家庭。」

會員唐麗球稱：「在探訪活動中與老友記的談話令我心情沉重和有不同的感觸；特別是第五波疫情的急速擴散時，他們感到非常的無助和困惑，既擔心自己會不幸染疫，同時又很擔心家人外出工作的處境，當刻十分徬徨和無助。所以慧妍希望藉著更多不同的慈善活動，令他們感到被關懷，身心壓力都得到舒緩。」

▲ 唐麗球探訪長者。

至於會員邵珮詩亦表示：「感恩在生日月份可以參與滿富意義的慈善活動，可以聯同兩位慧妍會員到訪慈善機構親力親為，探訪長者和有特殊教育需要的學童及其家長，親手送上生活用品和關切的問候；他們接過禮物時臉上真誠的笑容和滿口的道謝，已經是最好最窩心的生日禮物！」

▲ 唐麗球及邵珮詩日前親身到訪不同的慈善機構作慈善捐贈。