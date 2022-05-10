【DSE2022】中史卷再考洋務運動及中國外交　考生稱部分題目可照背書難度較低

▲ 中史卷再考洋務運動及中國外交，考生稱部分題目可照背書難度較低 。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）中國歷史科考試今日（10日）舉行，其中卷一再問及秦朝、洋務運動及百日維新等課題。有考生認為試卷難度較低，如有背好書可以答到。

中史科試卷一今年繼續取消必答題，改為於第一部分的甲部及乙部各設1題，考生須選答一題。甲部題目問及秦始皇及漢武帝面對的管治問題、如何加強中央集權；乙部問及八國聯軍之役使清朝成為了「崩裂了的中國巨人」，要求考生援引史實印證觀點。

卷一第二部分共設6題，考生可自由選答2題。第二部分第1題涉西周封建及春秋至戰國在政治、經濟及教育方面的轉變；第2題考問隋文帝所推行的政策；第3題涉明太祖的君主集權措施；第4題引用歷史圖片，考問洋務運動及百日維新；第5題資料包括孫中山當選公告及引述近代史書中有關袁世凱的事跡，問及當時政局轉變；第6題列舉中華人民共和國建國初年與各國建立外交關係的時間表，引用寫有「抗美援朝」、「打倒美帝」等的漫畫及中美運動員進行友誼賽的相片，要求考生分析不同年代的中美關係。

試卷二為歷史專題，共有6個單元，而每單元各設3題， 學生從所選的1個單元中選答2題。題目問及五四新文化運動、北魏均田制、道教起源等。

於荃灣一間中學考場，應屆考生黃同學認為考卷難度低，她說卷一部分涉古代史的題目簡單，部分可以照背。「如果溫咗，真係好易寫。」至於卷二，她坦言較無信心，她選答單元五「宗教傳播與文化交流」的題目，惟最熟悉的基督教課題只佔題目一小部分，但相信可取得合格成績。

鄭同學認為試卷難度與以往相若，題目題型亦與以往差不多。他偏向溫習現代史，對於今年考評局因應疫情精簡評核要求，他形容溫習時覺得較輕鬆，「唔使兩邊（古代史及現代史）都溫，我可以揀嚟溫，難度冇咁深。」他說有信心取得目標分數。

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記者：黃悅晴