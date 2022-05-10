【電力驟降】消防接獲多宗困𨋢報告疑電力驟降　中電稱正調查事故原因

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天文台今日（10日）表示，低壓槽正為本港帶來不穩定天氣。本港多區懷疑電力驟降，消防接獲多宗困𨋢報告，在下午2時49分至3時10分，新界北有11宗、新界南有8宗、九龍區有12宗。

本網《TOPick》向中電查詢，中電發言人回覆，今日下午2時49分，中電40萬伏特高壓供電系統錄得少於0.1秒的電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷。部分客戶有可能會遇到燈光轉暗或閃爍的情況，部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作，中電的工程人員正調查事故原因，就事件引起客戶不便致歉。

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責任編輯：余思嵐