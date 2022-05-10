【打擊私煙】海關偵破兩宗私煙案檢2,700萬支未完稅私煙　總值7,400萬元

▲ 海關偵破兩宗私煙案檢2,700支未完稅私煙，總值7,400萬元。（黃傑偉攝）

香港海關於5月4日至5日，分別在元朗，及葵涌海關大樓驗貨場進行反私煙行動，共偵破兩宗走私私煙案件，共檢獲2,700萬支懷疑未完稅私煙，總值7,400萬元，應課稅5,100萬元。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級督察葉立文指，海關稅收調查科人員經全天候調查後，在5月4日於元朗公庵路截查兩部貨櫃車，在其中一部40呎長貨櫃內檢獲1,200萬支懷疑未完稅私煙，並拘捕該名40歲男司機。

經跟進調查後海關人員於翌日5月5日，突擊搜查一個位於公庵路鐵皮場，於場內一個20呎長貨櫃內再檢獲460萬支私煙，行動共檢獲約1,700萬支懷疑私煙，總值4,600萬元，應課稅值3,100萬元。

海關發現，走私集團在偏遠地方儲存私煙，倉庫位於一個單程路進入，有多部閉路電視作監控，鐵皮場內亦發現一個類似監控中心，保安嚴密，場內私煙箱上沒有標記，相信集團以魚目混珠方式混入正貨當中，海關相信私煙剛抵港，走私集團準備於疫情放緩後，補充貨源供應市面。

第2宗私煙案件，由海關港口海域科人員偵破，海關海海域科人員經過風險評估於5月5日，選取檢查一個由柬埔寨到港，準備轉口到菲律賓報稱針織布貨櫃，海關檢查後發現內藏1,000萬支懷疑未完稅私煙，私煙被置於貨櫃中心，近門口位置以針織布圍繞。海關相信走私集團在疫情影響下，船期不穩定，所以以海運大量走私私煙。兩宗案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

海關重申，走私屬嚴重罪行，根據進出口條例，任何人輸入或輸出未列載貨清單即屬違法，一經定罪最高可被判罰款200萬及監禁7年。根據應課稅品條例任何人處理、管理、購買及售賣私煙即屬違法，一經定罪最高可被判罰款100萬及監禁兩年。海關歡迎市民舉報私煙，可致電舉報熱線2545 6182或專用舉報電郵。

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記者：黃傑偉