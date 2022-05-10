【特首選舉】駁斥G7及歐盟抹黑特首選舉　兩辦：動搖不了「一國兩制」

▲ 中聯辦斥外部干預蠻橫無理。（資料圖片）

針對七大工業國集團（G7）外長及歐盟外交与安全政策高級代表就本港特首選舉發表的聯合聲明，港澳辦和中聯辦先後發聲明駁斥，中聯辦批評外部干預蠻橫無理，要求有關政客擺正位置，認清大勢，立即停止對香港事務的干預。

G7外長及歐盟高級代表日前發表聯合聲明，表示嚴重關注特首選舉遴選過程，認為提名程序及由此產生的任命，與普選目標背道而馳。

港澳辦昨夜發聲明指，美西方少數國家在特首選舉後，急不可待地跳出來大放厥詞，詆毀新選舉制度，攻擊中國政府對港政策，形容此舉只能自曝其醜惡，阻擋不了香港由治及興的步伐。發言人形容，中國政府是香港特區民主制度的設計者、創立者、維護者和推進者，「沒有任何人比我們更加珍惜一國兩制。」批評美西方少數國家是為了打「香港牌」，以達到亂港遏華的目的，強調這些聒噪動搖不了中國政府全面準確貫徹實施一國兩制方針的意志，干擾不了香港發展符合自身實際的民主制度的實踐，阻擋不了香港由亂及治、由治及興的發展大勢。

中聯辦今亦發表聲明，對G7外長及歐盟公然詆毀抹黑香港依法進行的特首選舉，無理攻擊中國政府涉港政策，表示堅決反對和強烈譴責，要求有關政客擺正位置，認清大勢，立即停止對香港事務的干預。

發言人形容聲明為「拙劣表演」，注定徒勞，必然成為不自量力的國際笑柄，批評聲明充滿傲慢和偏見，大搞無中生有，無視選舉過程依法依規、公平公正，無視選舉結果人心所向、眾望所歸，蓄意歪曲香港歷史和現實，「其卑劣行徑只會讓人進一步看清其強盜式的雙重標準邏輯和『以港遏華』的險惡用心。」強調任何外部勢力的政治操弄和蠻橫干預，都動搖不了中央全面準確貫徹實施一國兩制方針的堅定決心，損害不了香港繁榮穩定的大局。

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責任編輯：林曉君