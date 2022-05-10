【星夢傳奇】姚焯菲任銀行形象大使騷纖腰　劉佩玥被「國民初戀」Chantel嗲功融化

▲ 姚焯菲、張馳豪、劉佩玥任銀行形象大使。

劉佩玥（Moon）與「聲夢學員」姚焯菲（Chantel）、張馳豪（Aska）獲中銀香港邀請任「理財TrendyToo」形象大使，鼓勵年輕人踏出輕理財第一步。

雖然阿Moon首次與Chantel及Aska合作，但熱身一會兒便熟絡起來，展現不同生活態度，拍攝過程愉快輕鬆。

當中代表「輕．便Banking+」的Aska以潮男造型示人，以魄力盡展滿腦大計的年輕人，展現一種有自己生活重心而懂得輕鬆理財的智慧。

至於代表「輕．而易舉Spending+」的Chantel輕露小蠻腰，散發識PAY、識諗、識玩、識食青春本色，未來將積極宣揚各式各樣支付小智慧。而代表「輕．易起步Investing+」Moon則一身碎花圖案裙展現小資女零壓力、微投資的輕熟知性美。

▲ 姚焯菲、Aska及劉佩玥擔任形象大使。

鼓勵年輕人理財

3人聚在一起，當然互相分享理財心得，大家都認同理財要越早開始越好。

Aska非常同意不是將錢放儲蓄就等於理財。他說：「年輕人都有自己嘅生活重心，理財更加要輕。不需要花很多時間，只要踏出第一步，透過一些簡單數碼工具幫手，錢才會有增長。」正攻讀雙碩士的他坦言要努力增值財富，未來希望演藝及個人事業雙線發展。

而小小年紀尚在求學的Chantel笑言除儲蓄習慣外，亦將收入買衫扮靚，同時利用流動支付應用程式輕鬆消費，儲分勁賺獎賞。她表示：「自從年頭開咗入行第一個銀行戶口儲起自己份糧，因為已經綁定FPS，家人和朋友過數入戶口好方便，未來我會好好打理我這個『出糧戶口』！」

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劉佩玥被Chantel嗲功融化

投資經驗比較豐富的Moon，崇尚財務自主，十分認同輕理財，表示自己從小學習理財：「之前曾在網上分享了一些簡單理財心得，與今次推廣的主題很吻合。我傾向去投資，現在有投資買股票，每月出糧都會拿一部份去投資。」

Moon更笑言被Chantel的少女甜美「嗲」親：「一班人一齊拍廣告更是開心，我未同他們合作過，今次明顯要表達不同年齡層及生活態度，剛剛Chantel『嗲』我，我甜到以為生了一個女，已經不是妹妹。」

身旁的Chantel就表示：「一班人拍攝感覺更興奮開心，我更趁機請教品牌高層，了解『原來理財是這麼一回事』，為自己踏出輕理財第一步。」

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第一次賺錢

問到人生第一次賺錢如何處理，或現在工作辛苦時會否購物獎勵自己？Aska笑言不會交託媽媽理財，他說：「小時候交給她託管利是錢，但已沒有蹤影了。哈哈！現在，其實並沒有賺到錢就要去花費購物，但有時候工作累了也會想買一點東西獎勵自己，現在網上購物太方便，所以要好好學識控制自己。」

在旁的Moon說：「在大學時期已不停做兼職，第一、兩次出糧時很有衝動花光它，但最後都交託給媽媽，讓她幫忙管理。我的收入有部份用作家用，有部份儲蓄，要平均地分佈處理。所以我屬於穩陣型，當然亦會購物獎勵自己，但有節制地，要為自己儲錢計劃將來，平衡眼前，若將來遇小意外要用錢亦有保障。」

Chantel則表示：「記得第一份工作的收入，我買了禮物送給父母和妹妹。同時，我認為理財是一種生活態度，希望可以零負壓感，輕鬆追求！」