【聲夢傳奇2】最強履歷25歲Janees對決13歲Sabrina　Jasmine與Nicole保持神秘

▲ TVB節目《聲夢傳奇2》學員黃洛妍（Janees）、趙紫諾（Sabrina）、任暟晴（Jasmine）、蕭呈謙（Nicole）均擁有擁強勁的履歷。

TVB節目《聲夢傳奇2》將於6月11日播出，主題為「我超越我」，23位入圍學員亦於上月舉行的首個記者會正式曝光。

除了獲TVB總經理（節目內容營運）曾志偉點名大讚的《聲夢JUNIOR》6人組合XiX，其餘17位學員同樣臥虎藏龍。

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黃洛妍（Janees）

眾多學員中，以下月年屆25歲的黃洛妍（Janees）、及年僅13歲的趙紫諾（Sabrina）擁最強履歷。2006年開始學拉小提琴的Janees，學琴生涯長達16年，師承已故中國知名小提琴家鄭石生，及有小提琴大師之稱的Pierre Amoyal等，11歲便以優異成績在港考獲聖三一學院FTCL小提琴演奏文憑。

現職小提琴演奏家的Janees於中三時離港飛赴奧地利讀書及進修音樂，先以15歲之齡考入被列為全球50大音樂大學的薩爾斯堡莫扎特音樂大學（Mozarteum University Salzburg），獲得小提琴演奏學士學位。

之後，她再到維也納普萊納音樂學院（Prayner Conservatory of Music and Dramatic Arts Vienna）深造、考獲小提琴演奏學士學位。

Janees於在港讀書期間，先後於香港校際音樂節連續8年獲得小提琴各組別冠軍，連同其他類型比賽、短短8年獲取超過28次冠軍。

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趙紫諾（Sabrina）

年紀輕輕的Sabrina自四歲半開始學習彈鋼琴，師承浙江音樂學院鋼琴系副主任（原星海音樂學院鋼琴系副主任）朱楣、曾在德國及荷蘭等多個國家舉行過多場鋼琴音樂會的中國鋼琴家冼勁松、比利時鋼琴名家博復生，及香港演藝學院鍵盤學系教授黃懿倫等。

在7歲時已獲英國皇家鋼琴鑑定為八級實力，同年獲邀參加中央電視台《樂童嘉年華》鋼琴獨奏表演。

Sabrina於9歲半再獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑，並於去年以12歲之齡考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。除了鋼琴外，Sabrina還擅長架子鼓，為Rockschool八級演奏文憑，並已擁有自己填詞及作曲的作品。

她曾在內地、香港及國際共四十多個鋼琴比賽中贏得大獎，包括第九屆中國施坦威鋼琴大賽、第4屆德國鋼琴公開賽、2018年「莫札特紀念獎」國際鋼琴公開賽、2018年維也納國際青少年鋼琴選拔賽等。

除先後拍逾40個廣告外，Sabrina於2017年曾於李雲迪鋼琴演唱會中表演四手聯彈，2018年獲邀舉辦《指尖上的夢幻世界》鋼琴獨奏音樂會；2020年其作詞作曲作品《再愛一次》、《Stay》、《星光》在內地多個音樂平台予以發表，同年再獲CCTV邀請，為國慶特別節目《童聲唱》獻唱《雲朵上的夢》。

此外，《聲夢2》學員中亦不乏「神秘實力」者，包括16歲的任暟晴（Jasmine）及17歲的蕭呈謙（Nicole），二人社交網除了靚相，均沒有張貼自己的演唱作品，似乎要留待節目六月播出後才能真正見識二人的舞台實力。

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任暟晴（Jasmine）

除此，聲夢2學員中亦不乏「神秘實力」者，包括16歲的任暟晴（Jasmine）及17歲的蕭呈謙（Nicole），二人社交網除靚相，均沒張貼自己的演唱作品，似乎要留待節目6月播出後才能真正見識二人的舞台實力。

不過其實二人音樂根底一點也不輸蝕，Jasmine先後坐擁ABRSM歌唱8級、及ABRSM鋼琴8級，熱愛音樂的她曾參加至少十項學界或校內歌唱比賽，並獲得優異成績。

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蕭呈謙（Nicole）

5歲時加入過香港兒童合唱團的Nicole，先後學習鋼琴及揚琴，不過未有正式考過任何證書，除了參加歌唱比賽，Nicole亦曾參加過粵曲比賽、普通話或英文朗誦比賽等，最高名次曾獲得亞軍。

柔軟度極高的Nicole自8歲已開始專注學習中國舞，並將考取第11級資格。

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