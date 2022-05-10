【媽媽身教】取免費飯回饋社會做義工不言苦　七旬婆婆承傳亡母精神︰佢好勤力

▲ 七旬婆婆到社企「銀杏館」做義工不言苦。

本港基層生活百上加斤，需要社會及時提供援助，社企「銀杏館」一直致力幫助弱勢社群，派發免費飯給有需要長者，有名7旬花婆婆是飯友，她回饋社會，反過來去銀杏館擔任義工，不怕辛苦，指自己承傳了亡母的勤力及樂觀精神，令人欽佩。

婆婆回饋社會做義工

銀杏館昨日（9日）在其facebook專頁分享了70歲花婆婆的故事，她是「銀杏館」油麻地店的飯友，來到上環店「耆素」幫忙派飯、派物資及清潔店舖，花婆婆很勤力，抹完枱又抹廚櫃，而且很熟手，她更分享清潔心得，「呢啲要用個鮑魚刷刷先乾淨㗎」。

花婆婆落力去做義工，社企職員關心地問她會否覺得累，如疲累就休息一下，花婆婆不怕辛苦，更指出自己經常去做義工及學習去幫助其他有需要的人。

咁簡單就攰，點做到事呀！我如果今日唔來這兒開工，我都會去做義工或者去上課。我喺深水埗成日將收集到賣剩嘅麵包派俾窮人，有好多人真係好慘㗎！

▲ 花婆婆在銀杏館擔任義工，勤力抹枱。（圖片︰銀杏館fb）

花婆婆也有幫忙派飯，她除了做事勤快爽手之外，擅長與人交流，派飯時有位伯伯想要1枝善長送來的絲帶玫瑰花，伯伯靦腆地說想送給太太，花婆婆回答說︰「好呀！你咁錫太太真係好，送俾你啦！記得仲要錫太太一啖呀！」，令伯伯和義工聽到後都很開心。

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勤力媽媽成為好榜樣

職員問婆婆何以如此叻，懂得打理店舖之外，也懂令人開心，以及成日幫人和不停學習。花婆婆一番話令人感動，原來是媽媽生前身教影響了她，婆婆說︰

因為我媽媽以前都係咁樣，佢好勤力同積極㗎！

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當時正值母親節，相信花婆婆很掛念她最愛的媽媽，而媽媽留了一份極珍貴的禮物給她，就是積極樂觀的精神。雖然花婆婆現在生活是貧困，但她每天都活得好充實好有意義。

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責任編輯︰王明芳