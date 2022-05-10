【食不安心】將軍澳外賣員倒瀉豬手沙律落地照執　恐釀衛生問題食店承諾徹查

▲ 將軍澳一名外賣員被指不慎將食物打翻在馬路上，並即時拾起放回盒中，行徑引起網民嘩然。

疫情持續下，不少人都會選擇叫外賣，但有市民日前就表示在將軍澳中心目睹驚人一幕，指有一名外賣員不慎將食物打翻在馬路上，整隻鹹豬手掉出來。而外賣員即時拾起食物放回盒中，行徑引起一眾網民議論紛紛。

最新影片：

有網民周日（8日）在Facebook群組「將軍澳主場」發帖，指當日下午6時多在將軍澳中心對出馬路，目睹一名外賣員打翻一袋外賣落地：

成只咸（鹹）豬手跌左出黎，哥哥即刻捨（拾）返落盒，邊個食到有沙，唔關餐廳事呀！

目擊者隨後回應網民提問時，表示外賣員「應該係唔小心」，非有意所為：「佢踩住單車，袋野忽然成袋跌落地。慘」；有網民體諒外賣員工作辛苦，但也有人認為即使如此也不應掩飾事實，令食客及店方受害。點擊睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

事件在網上曝光後，有網民笑稱是「風沙咸（鹹）豬手」。目擊者其後解釋，發帖原因是不想食客誤會是店方問題：「我出post就係驚食左嗰位人士，會誤會咗係蜜蜜見嘅問題...個車手應該都好無奈，但係就咁執返俾人食，唔衛生之餘仲會影響咗餐廳嘅聲譽。」

而涉事食店「蜜蜜見」亦有在社交網站回應事件，表示多謝街坊通知事件，又指現正追查當中，如果食客不幸進食有關外賣，呼籲跟店方聯絡。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣