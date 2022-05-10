  • 27°C
香港時間 : 2022510日 (週二) 17:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樂壇新人】參加冤枉新秀入五強出道　黎展峯處男拍MV幾乎窒息

娛樂 16:32 2022/05/10

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

《跳》由何家銘作曲、周耀輝填詞。

去年參加網上音樂選秀節目「冤枉新秀訓練營」進入最後五強的黎展峯（Andy）今年正式出道，首支派台作品《跳》於今日（10日）上架。

24歲的Andy自覺沒甚麼特別的一人，但人生沒甚麼特別的，又何止他一人？這兩年大家都經歷了不少類似的課題：移民、旅居、轉行、分手、離婚……甚至開始由現實世界走到虛擬世界。大家各自的領域探索自己的可能性，開展不同的第二人生。對Andy來說，《跳》不只是為自己的第二人生揭開新一頁，更是周耀輝對自己的一個提醒，當決定要離開舒適圈，就要更勇敢地接受所有新的挑戰。

MV概念就如歌詞其中一句，是現實與魔幻世界的結合。講述女主角是一個很喜歡金魚的人，她生活每一樣事情都圍繞着金魚，而Andy則飾演一條長期被困在魚缸的金魚，一直希望能跳出這個寓意舒適圈的魚缸。雖然對外面世界充滿未知，但最後仍然選擇了離開女主角。Andy指這是寓意我們的現實生活，「我哋可唔可以放低一啲好鍾意嘅嘢，或者生活上好習慣嘅嘢呢？而當放低咗呢樣嘢嘅時候，就會出現一個唔同嘅境象、一個新方向。」

最難忘要戴住個魚缸頭套拍MV。

首次拍攝MV，Andy除了覺得十分新鮮，拍攝期間亦有不少難忘事，「最難忘戴住個魚缸頭套，因為本身魚缸幾重，仲要加埋水，拍攝時我又唔可以用手托住，所以用兩邊膊頭去承受晒所有重量，係一件幾吃力嘅事，拍完第二日兩邊膊頭即刻肌肉痛，哈哈。」

由於他要邊戴着魚缸邊咪嘴，所以拍攝時不能呼氣，差點窒息，「因為噴出嘅『暇氣』會整矇個魚缸，所以要一邊閉氣一邊扮輕鬆唱歌，再加上拍攝前一晚唔夠瞓，同埋又食唔夠嘢，因為怕上鏡面腫，拍到一半時，發覺自己唔係好夠糖份，有啲中暑、窒息嘅感覺。」

大家道出人要出自己舒適圈。

問到最喜歡MV哪一幕，Andy表示自己站在島上，女主角在海的另一邊回望的時候，「劇情係交代女主角放開咗我，或者係放開咗自己鍾意嘅一樣嘢，同時寓意大家可唔可以跳出自己嘅舒適圈，作出一啲新嘅嘗試。我覺得呢一幕對於我嚟講，甚至所有人嚟講都係一個好好嘅提醒，就係點樣去放開自己嘅一啲枷鎖。」

最新影片：葛綽瑤訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【MIRROR FC】6大步驟加入MIRROR官方歌迷會　迎新禮物大公開
今日 16:08
【MIRROR FC】6大步驟加入MIRROR官方歌迷會　迎新禮物大公開
【聲夢傳奇】聯同快餐店推閃卡造型炒車被狠評　Kaitlyn激似超人之母
今日 13:18
【聲夢傳奇】聯同快餐店推閃卡造型炒車被狠評　Kaitlyn激似超人之母
【季前賽】Edan晒MIRROR+ERROR睡相　呂爵安恐嚇：唔好諗住反擊
今日 11:48
【季前賽】Edan晒MIRROR+ERROR睡相　呂爵安恐嚇：唔好諗住反擊

你可能感興趣

【MIRROR FC】6大步驟加入MIRROR官方歌迷會　迎新禮物大公開
今日 16:08
【MIRROR FC】6大步驟加入MIRROR官方歌迷會　迎新禮物大公開
【聲夢傳奇】聯同快餐店推閃卡造型炒車被狠評　Kaitlyn激似超人之母
今日 13:18
【聲夢傳奇】聯同快餐店推閃卡造型炒車被狠評　Kaitlyn激似超人之母
【季前賽】Edan晒MIRROR+ERROR睡相　呂爵安恐嚇：唔好諗住反擊
今日 11:48
【季前賽】Edan晒MIRROR+ERROR睡相　呂爵安恐嚇：唔好諗住反擊
歌手 MV

最高瀏覽

【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
11:44 2022/05/04
【聲生不息】炎明熹相隔兩年衣錦還鄉與內地家人重聚　Gigi百感交集：不斷咁流淚
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
13:28 2022/05/03
【街市AK】荃灣豬肉檔型仔店員出沒注意　靚媽靚太慕名買餸︰教埋我煲湯
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影
10:55 2022/05/04
【恐怖垃圾屋】惡租客住一年單位淪垃圾屋　特殊清潔師：房東留下無法抹滅陰影