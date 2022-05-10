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【馮允謙演唱會】Jay處男個唱加推門票　明天同步發售$380+$680元門票

娛樂 16:33 2022/05/10

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）將於7月舉行首次個人演唱會《馮允謙Have a JAY Time 2022 演唱會》，早前優先訂票火速售罄。

至於Jay為此開心，但同時透露被親友飛債纏身，非常頭痛。今日（5月10）有好消息，由於早前政府公布放寛表演場地入座率，所以Jay個唱將有更多Fans可以入場，而且大會宣布加推樓座380元座位門票，並與680元門票於明天（5月11日）同步公開發售。

【Freakin’ Nightmare】馮允謙新歌MV分飾8角演技大爆發　Jay Fung啟動搞笑潛能進軍影壇？

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首度挑戰四面台

今年是Jay出道10周年，他終於夢想成真，7月2至4日假九展StarHall舉行首次個人演唱會，更首度挑戰四面台，令他既緊張又興奮。

而大會公布加門票的消息，喜上加喜，Jay說：「係個好好嘅消息，因為有好多朋友和屋企人話好想嚟睇我個騷，但優先訂票賣晒，佢哋買唔到飛。依家增加入座率，多啲人入到場睇我表演，令我更加開心，令全場氣氛更溫暖。」

全力練歌排舞

開騷日期逐漸迫近，Jay透露歌單已準備好，不少重新編曲，所以要努力練歌背歌詞：「仲要排舞、操弗身體、練好把聲，雖然好多嘢要忙，但我好開心，因為真係等咗10年嘅機會，希望大家嚟睇我個騷睇到好High！」

為確保健康開騷，Jay乖乖戒口：「為咗身型效果好，同埋有更好嘅體能應付演唱會，我改變晒啲飲食習慣。平時最鍾意食煎炸嘢、打邊爐、食肥膩嘢，依家統統唔食得。為操肌要食好多蛋白質，食清淡啲。（完騷最想食乜？）我會報復式食嘢，狂食薯條，有間餐廳嘅薯條又甜又辣好正，仲要食幾個漢堡飽！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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馮允謙 演唱會

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