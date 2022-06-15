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會展旁兩酒店突開放預約　國家領導人七一不來港？

政治 10:00 2022/06/15

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臨近會展的君悅酒店和萬麗海景酒店突然開放預約。（資料圖片）

灣仔會展附近的兩間酒店，即君悅酒店和萬麗海景酒店，早前顯示，自本月23日起，不接受訂房，惟近日有變動，不能訂房的日期，僅限6月28日至7月1日。

外界關注，國家領導人來港的行程是否有變數？

據了解，港府原本確打算預留上述兩間酒店房間，讓出席慶典的高官、嘉賓及近千名工作人員，在酒店閉環隔離7日，但評估後，決定讓大部分人，先在家隔離4日，後3日才到酒店隔離。相關酒店遂可開放6月28日前的預訂。

要隔離的，還有數名小學生。據了解，香港教育工作者聯會黃楚標學校，近日獲政府邀請，安排數名小學生在6月30日和7月1日，在機場「接送機」和獻花。不過，這些學生事前要在老師陪同下，到酒店隔離7日，期間改用Zoom上課。

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撰文 : 傅流螢

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