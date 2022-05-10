【幸福靚媽】謝婷婷罕曬母女照加國生活曝光　3歲女兒擁優良基因笑容甜美

▲ 謝婷婷罕有分享多張母女生活照，可見現年3歲的Sara白白淨、手腳修長似媽媽。

謝霆鋒胞妹謝婷婷於2019年秘密產女，令外界震驚，但謝婷婷對女兒爸爸的身分絕口不提，只透露女兒名叫Sara。近年長居溫哥華的婷婷專心湊女，生活非常低調，亦鮮有公開女兒的近況。婷婷日前趁母親節罕有分享多張母女生活照，可見現年3歲的Sara白白淨、手腳修長似媽媽。

現年39歲的謝婷婷繼去年5月後，再曬出多張帶女兒出去戶外活動的合照，包括看太陽花田、游水、坐船、參觀水族館等，可見囡囡特別喜歡水上活動。婷婷在社交平台以英文撰文，感謝Sara讓她成為媽媽，

你的小小心臟比我所認知的任何事情都要強大，你讓我的心每天變得更強大，謝謝你讓我成為你的媽媽。#母親節快樂 #最幸運媽媽

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女兒黑頭髮皮膚白淨

而母親節當天婷婷亦與一班女親友開大食會，席上有多束鮮花打卡，過得相當愉快。

婷婷向來十分保護女兒，過去只公開女兒的手腳相，但去年及今年的母親節，婷婷都發放了女兒的正面照，雖然仍以圖案遮樣，但今次可見3歲大的女兒手腳修長，擁有甜美笑容、黑頭髮、皮膚白淨，下巴尖尖，可見她遺傳到婷婷的優良基因，長得甜美可愛。

▲ 一家四口都各自擁有精彩生活。（IG圖片）

生父身分仍是謎團

而年近40歲的婷婷也是凍齡靚媽，樣貌身形都沒有走樣，其中一張她與女兒在泳池玩水的照片，穿上泳衣的她身材依然Fit爆，並曬得一身古銅色皮膚。

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自婷婷升為人母後，外界多番揣測Sara生父的身分，「嫌疑人」包括曾與她傳緋聞的美國荷里活影星「鷹眼」謝洛美維拿（Jeremy Renner）、曾被她標記在限時動態中的加拿大企業總裁Mark，以及溫哥華富家公子「Mr.Francois」。不過，謝婷婷從未就傳聞作出任何回應。

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責任編輯︰王明芳