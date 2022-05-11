【親子好去處】現崇山商場寓學習於玩樂　5月親子自製小巴牌匙扣

今個 5月至8月，黃大仙現崇山商場為一家大細提供適合玩樂學習的親子好去處，一站式多元學習玩樂體驗，主題包括懷舊藝術、STEM 趣味科學工作坊及玩味十足的扭蛋主題樂園。5月首波推介就有麥錦生師傅創意小巴牌匙扣工作坊，為小朋友多姿多彩的夏日打開序幕，以有趣方式探索新知識。

商場5月主題是懷舊藝術，因此邀請小巴牌制作大師麥錦生師傅舉行親子創意小巴牌匙扣工作坊，教授街坊制作小巴牌技巧。讓父母與小朋友可以一起學習寫小巴牌，以有趣方式了解懷舊藝術毛筆文化並創新呈現小巴牌中。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 ▲ 麥師傅盼以匙扣保留小巴文化（相片來源：商場提供） ​​​​​​

創意小巴牌匙扣工作坊：

日期：2022 年 5 月 14 日(星期六)及 5 月 29 日 （星期日）

時間：2-4pm

名額：16 名

費用: 免費 (需讚好及追蹤民坊 Facebook 及 Instagram 專頁)

報名方法：網上報名(https://bit.ly/3OTG8fD)

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責任編輯：嚴天任