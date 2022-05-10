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【食物安全】加拿大和美國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 16:49 2022/05/10

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

（資料圖片）

食物安全中心今日（10日）宣布，因應世界動物衞生組織通報，指加拿大安大略省Huron縣、艾伯塔省Municipal District of Wainwright No. 61及Lethbridge縣、薩斯喀徹溫省Rural Municipality of Carmichael No. 109及Rural Municipality of Montrose No. 315，以及美國愛荷華州Bremer縣、猶他州Cache縣和內布拉斯加州Knox縣爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心指，根據政府統計處的資料，本港今年首3個月從加拿大進口約4公噸冷藏禽肉，並從美國進口約3640公噸冰鮮和冷藏禽肉及約1億3582萬隻禽蛋。已就事件聯絡加拿大和美國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：余思嵐

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