【航天城】新世界甲級商廈11 SKIES 7月啓用　冀利用地理優勢連結大灣區

▲ 商廈大堂。(新世界發展提供)

新世界發展旗下由K11營運的一站式零售娛樂商業目的地11 SKIES,第一期的甲級商廈空間「 K11 ATELIER 11 SKIES」預計於今年7月正式落成並啓用。11 SKIES毗鄰香港國際機場,是航天城的重要組成部分,亦是香港最大型的綜合零售飲食娛樂商業項目。

K11 ATELIER 11 SKIES總樓面面積約570,000平方呎,將成為大灣區全新的劃時代工作空間,為區內提供一站式財富管理、美容及醫療服務。近20間來自不同專業服務領域的企業亦將於K11 ATELIER 11 SKIES設立據點,項目同時更獲大灣區主要商界組織的支持,成爲大灣區及國際商業門戶。

▲ 單位內設有落地玻璃窗。(新世界發展提供)

獲得大灣區主要商界組織鼎力支持 攜手擴大區内協同效應

K11 ATELIER 11 SKIES主打專業服務,三幢甲級寫字樓定位各有不同,主要涵蓋財富管理、健康和醫療服務,以及為計劃擴展大灣區業務的企業提供大灣區辦公室。這一定位,以及創造商業協同效應的理念,已獲得大灣區主要商界組織香港珠海社團總會的認可。

作為廣東省西部最大商會之一,香港珠海社團總會擁有超過5,000個會員組織。香港珠海社團總會執行會長朱建蘭及秘書長楊鵬表示,正積極考慮於K11 ATELIER 11 SKIES設立辦事處,利用其優越地理位置及獨特競爭優勢,擴大我們在香港及大灣區的足跡。透過我們廣泛的會員網絡,相信亦能進一步吸引更多會友企業設立據點,在緊貼大灣區發展藍圖的同時,深化香港與大灣區連結,發揮協同效應,解鎖更多黃金機遇。

為進一步實現協同效應,K11 ATELIER 11 SKIES 於早前與香港珠海社團總會合作舉辦線上推介會,吸引超過100個會員組織參與,共同探討11 SKIES將如何加强大灣區及香港企業的商業聯繫。

▲ 花園及戶外座位。(新世界發展提供)

勢成大灣區地區獨有的多元化樞紐 打造一站式專業服務生態圈

毗鄰香港國際機場、港珠澳大橋及屯門至赤鱲角連接路,K11 ATELIER 11 SKIES擁有優越地理位置並連接兩個重要入境口岸,促進香港與內地市場的互聯互通,深化兩地聯繫。K11 ATELIER 11 SKIES 回應了大灣區對金融及醫療保健的需求,將為香港帶來更多發展潛力及跨境商機。

作為連接大灣區的重要中心及商業生態系統,K11 ATELIER 11 SKIES 將通過提供一站式的財富管理和健康醫療服務,鞏固香港作為國際金融及專業服務中心的地位,並加强香港與內地在各範疇的合作會,有助提升大灣區市民的整體生活質素。

備有特別空間及建築設計 啟發想像力

以「縱向創意城市」為設計概念,K11 ATELIER 11 SKIES 提供靈活的開放式租用空間、共享工作空間及内設的公共休憩空間,鼓勵突破性思維的交流,創造獨特的創意生態。三幢寫字樓設標準和開放式辦公室,供租戶靈活選擇,其中可租用空間由1,259 至 28,481平方呎不等。另外,三幢寫字樓設合共12 個特色租用空間,混合零售及辦公空間用途,適合財富管理公司等租戶建立面向客戶的服務中心。

K11 ATELIER 11 SKIES 鄰近香港國際機場二號客運大樓、亞洲國際博覽館及新落成酒店,11 SKIES透過「航天走廊」自動駕駛運輸系統接駁港珠澳大橋香港口岸;另設 地面交通樞紐及2,800 個停車位,方便來自香港、內地和國際市場的顧客及人才以各種交通模式抵達。

可持續發展建築設計及智能科技應用

K11 ATELIER 11 SKIES 的建築設計以智能科技應用及可持續發展為重心。 除具備自動感應門、數碼門匙等配套,項目亦有特別增加室內鮮風供應,超越國際標準的30%以降低空氣中病毒傳播的風險;以及採用亞洲最大的混合太陽能光伏和熱能系統 (PVT)裝置之一,可發電和產生熱水,每年可有效節能達177,000千瓦時。

項目憑著符合可持續發展原則的選材、規劃設計以及建築方法,榮獲多項綠色建築預認證的最高鉑金評級,包括 WELL 建築標準™(WELL Building Standard™)、香港綠建環評新建建築1.2版(BEAM Plus New Building v1.2)以及領先能源與環境設計(US LEED®)。

記者:陳麗娜