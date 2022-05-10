【DSE2022】「試當真」破格減價售票方式驚現DSE經濟科MC　考評局解構出題原因

▲ 中學文憑試（DSE）經濟科涉及1條MC題考問「試當真」破格「減價」售票方式，引起網民熱議。（考評局網頁）

中學文憑試（DSE）經濟科1條多項選擇題（MC），考問人氣YouTube頻道「試當真」的破格「減價」售票方式，引起網民熱議。事實上，今年經濟科試卷還有不少「貼地」題目，涉及全城瘋搶的PS5開售及串流平台「Disney+」等，而今年中文科寫作卷選答題以「校服自述」出題，亦貼近考生生活經驗，考評局事後撰文解構擬題原因。

考評局今日（10日）發表網誌題為「貼近生活的DSE試題」，提及上周二（3日）開考的DSE經濟科考試，其中卷一MC題目以「試當真Trial & Error」的售票安排考問價格功能，引來不少關注，

翻查資料，該題目問到該頻道去年首次開騷，破格地以減價方式出售門票，由8月9日首天開售價格1萬元，逐日降價至5,000元及2,000元等，最後於9月減至10元，題目考核個案反映價格何種功能，是屬於「分配」或是「配給」，以及背後原因為何，是分配更多資源到表演製作，或是將門票焦予最高價值的買家等。

考評局形容，今年經濟科卷一還有不少試題十分「貼地」，例如涉及疫苗接種計劃、PlayStation 5開售、政府購入東京奧運轉播權，以及串流平台「Disney+」等，卷二亦有長題目討論政府消費券計劃。

局方解釋，經濟科評核目標之一，正是讓學生運用經濟學的基本概念及理論，解釋真實世界情況，尤其是香港的經濟，

因此，擬題時特意加入真實的社會經濟事件，讓考生能把所學知識運用在現實的情境當中。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【DSE2022】考生「校服的自述」代入個人經歷寫校園生活 中文科老師指取分關鍵為緊扣回憶與體會（詳情即看：【下一頁】）

除經濟科，考評局指不少DSE科目也有類似評核目標，故試題會盡量引用貼近日常生活的例子，讓考生應用所學知識，將理論與現實情況結合，活學活用，包括2021年DSE再次在疫情下舉行，與新冠疫情相關的試題，便出現在多個科目的考卷之中。局方舉例指，去年經濟科卷二問及「銅心口罩」；健康管理與社會關懷科則考問新冠肺炎的傳播與防疫策略；體育科卷二則探討在疫情下以網上視像方式上體育課，以及東奧延期；科技與生活科則問及食肆應對禁止晚巿堂食的方法及市場策略。

除與時事和社會熱話相關的試題，亦有不少命題貼近考生的生活經驗、日常思考等，例如今年中國語文科卷二寫作能力題目便以校服為主題；英國語文科卷二其中一題，則討論學校應否改為每周上課4天，皆是以貼近考生日常生活的內容為題材。

考評局指出，製作一份試卷「可謂經過千錘百鍊」，既要符合課程及評核要求，亦需分辨考生能力的高低，同時要與時並進，緊貼社會脈搏，除有效評核本屆考生外，亦為教與學帶來積極回饋和導向，局方感謝各科目審題委員會成員及其他參與擬題工作的考務人員對文憑試的貢獻，並感謝考務人員在疫情嚴峻期間，仍親身參與審題會議及相關工作，確保試題製作與付印能如期完成，讓每一場文憑試順利完成。

今屆文憑科於上月22日開考，今日舉行中史科考試，壓縮考期至3周之後，最後一科筆試歷史科，將於本周六（14日）舉行。

【DSE2022】中史卷再考洋務運動及中國外交 考生稱部分題目可照背書難度較低（詳情即看：【下一頁】）

最新熱門影片：【TOPick診症室】3種常見癌患者適合哪些運動助康復 醫生拆解壓力增患癌風險

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅