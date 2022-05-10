【好人好事】孝順女連日為留醫癌父買外賣　獲美孚麥當勞店員送咖啡打氣

▲ 阮小姐連日為留醫癌父買外賣，獲美孚麥當勞店員送咖啡打氣。

疫情下大家更應守望相助，互勵互勉。女網民阮小姐在社交媒體分享，由於父親患癌留醫，她這段時間經常到美孚一間麥當勞買外賣，再送到醫院給父親，日前更獲該店店員送上一杯咖啡，為其父對抗病魔加油。阮小姐感謝店員的暖心舉動，感動稱「苦中一點甜」。

昨日（9日）阮小姐於facebook群組「Mei Foo 美孚」發帖文指，最近經常到美孚萬事達廣場的麥當勞，買McCafé的Pizza及咖啡，再拿去醫院給患癌的爸爸。她分享昨日發生了一件暖心事︰

店員同我講杯咖啡請你爸爸飲，幫我同你爸爸講加油。嗰刻我真心覺得好感動，人間有愛，苦中一點甜。

最新影片︰

店員關心癌父病況

阮小姐接受TOPick訪問時表示，阮爸爸患有膽管癌，癌細胞擴散至左肝、右腹膜及左腎上腺，由於肝臟發炎嚴重，持續發燒未能進行化療。醫生告知如現在化療要簽生死狀，家人未敢讓他化療，現時阮爸爸留醫注射抗生素，看能否控制肝臟發炎情況。

阮爸爸患病已三個月，這兩天情況稍有好轉，待病情穩定可以開始化療。阮小姐指爸爸喜歡吃麥當勞的Pizza、喝鮮奶咖啡，不用住院時會自己買來吃，入院後就由她買外賣送到醫院給爸爸。她表示︰

就係呢排我成日買，最少隔日就買，有時日日買，店員開始同我傾下偈，成日都會問我爸爸點。

▲ 女店員送上咖啡，只收取Pizza的費用。（受訪者提供相片）

一點心意傳正能量

昨日她再去買Pizza和咖啡給爸爸，就獲得一位女店員送上咖啡，只收取Pizza的費用。女店員更為阮爸爸打氣，令她大受感動，希望將這則好人好事在網上分享。她有感︰

而家香港好需要呢啲正能量，一杯咖啡係一點心意，我覺得好應該俾大家知，人間係有愛。

老父扭計飲咖啡

有網民憂慮阮小姐在網上公開事件，會否令有關店員被公司追究，甚至受到處分。阮小姐指出，她已徵得女店員同意公開事件，店方亦得悉送咖啡一事，因此大家不必擔心。此外，也有網民擔心阮爸爸飲咖啡會影響身體，阮小姐無奈稱「佢想食，成日都扭計，唔買俾佢就話唔食嘢」，她曾問醫生意見，「話一日一杯都無問題」。

不少網民留言祝願阮爸爸早日康復，也讚賞店員送咖啡的好人好事︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者︰駱秀玲