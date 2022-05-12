【運動時尚】林明禎動靜皆宜DESCENTE運動風系列 　輕薄快乾彈性物料滿足不同運動量需求

▲ 林明禎率先穿上全新 2022 STUDIO 都市生活系列，展現出職場女性充滿活力及剛強的一面。(圖片由品牌提供)

DESCENTE 首季 STUDIO 都市運動風系列登場，林明禎演繹動靜皆宜現代女性。

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日本專業運動品牌DESCENTE推出全新STUDIO都市運動風系列，將專業運動系列與都市時尚風互相配搭。DESCENTE 再次與愛好運動的大馬女星林明禎合作，將她的「動」與「靜」的一面，為DESCENTE拍攝新一輯服裝系列。

DESCENTE STUDIO

▲ DESCENTE STUDIO 不規則百褶裙，行走間更顯律動感，為夏日百搭之選。(圖片由品牌提供)

STUDIO系列設計靈感源自拳擊，系列包括 ComfortFit 休閒短 Tee、運動背心、運動 Leggings、簡約運動長褲、外套及百褶裙等，產品著重多元化，簡易與DESCENTE其他系列如跑步或綜訓系列產品互相襯搭，突出新系列主題「都市 x 運動」之風格。

當中STUDIO外套採用針織及梭織面料拼接，加強衣服彈性及行動性。美感設計上，外套拼接透氣網布，點綴金屬拉鍊，袖口織帶及微公主袖口設計，背部 STUDIO同色TONE ON TONE字體印花，更顯時尚。

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DESCENTE RUNNING

▲ DESCENTE 全新的 RUNNING 系列。(圖片由品牌提供)

全新的RUNNING 系列，為初夏引進輕薄而快乾物料，彈性且親膚，系列包括外套、短TEE、Leggings 、Sport Bra 等。無論日溫差變化都為跑者提供全面選擇。除功能性外，款式設計及顏色都為運動愛好者帶來驚喜。

DESCENTE TRAINING

▲ DESCENTE RUNNING系列。(圖片由品牌提供)

系列從細節中著重用家感受，從物料選材到剪裁設計都為運動需求而設。系列產品滿足不同運動量需求，當中Motion knit 彈力布料既具備親膚感，同時有足夠彈力及透氣度高，配搭 Active Fit立體剪裁版型，能滿足不同運動時的動態伸展。系列包括運動外套、衛衣、短 Tee、運動胸圍、運動長褲及 leggings， 全方位滿足用家所需

DESCENTE 貼心設計

以內衣科技及經驗，打造出適合不同運動及不同承托程度的運動背心，讓女生可盡情投入運動，提升運動表現， 同時可保護胸部及背部肌肉。

低強度緊身剪裁—採用Lycra材料，親膚感高，彈性透氣配以可調背扣設計，感覺更無拘束。適合瑜珈、普拉提或輕運動時穿著。

中強度緊身剪裁—配合 3D 立體剪裁及高彈性面料，背部兩層 free-cut 面料肩帶，背部搭 扣可調節細節，增加舒適感，提供中度承托效能。適合跑步、單車、健身時穿著。

高強度緊身剪裁—配合 3D 立體剪裁及雙面布設計，背部 Y 型肩帶增加穩定性。前胸拉鏈設計，便於輕鬆穿脫，提供高度承托效能。適合高強度運動如拳擊、綜合訓練等時穿著。

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