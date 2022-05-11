【周末好去處】石崗全新豪華Glamping體驗　兩口子玩露營最平$450起【內附連結】

▲ 位於石崗的牧緣田里營地，被群山包圍而且佔地廣闊，有3個不同營區，新手及資深露營友都可一試如酒店般豪華的Glamping體驗。

疫情終於緩和下來，加上社交距離放寬，當然要來個「報復式」出遊玩樂。近幾年掀起露營熱潮，位於石崗的牧緣田里營地，被群山包圍而且佔地廣闊，有3個不同營區，新手及資深露營友都可一試如酒店般豪華的Glamping體驗。

第五波疫情下，防疫措施及限聚令最為嚴格，現在終告完結，相信港人們都鬆一口氣。被困了在家數個月，與其繼續躲在室內，不妨與朋友家人一起出走郊外唞唞氣，享受怡人的大自然風光。

▲ 半球狀的星空營有不同尺寸，6米營每晚$2,400，最多供4人入住，是市區難得的體驗。（張頌婷攝）

園內動植物豐富

兩年多沒有機會出國旅行，不時見到有人自備專業戶外裝備尋樂，進行行山遠足、露營、車中泊或野炊等等活動。愈來愈多私家營地開業，這種豪華Glamping適合新手，不用帶着沉重裝備，有齊浴廁、廚房及冷氣客房，算是入門版露營體驗。

來到石崗，景觀由城市高樓變成原始鄉村，像一趟久違的小旅行。牧緣田里位於錦上路近石崗，佔地約17萬呎，地方比一般露營場地更大更寬敞，空間及草地廣闊。走入營地不單只有平地，四處種滿果樹及草地，更可遠眺雞公嶺及大帽山，氣氛更貼近原野。後方還有一座山，可以沿着山徑步行半小時至清潭水塘。

營長Anthony表示：「這兒前身是農田，生態多樣化很豐富，有各式各樣的動植物、養蜂，還有牛隻和山羊。我們不希望只是做一個普通營地，反而更想推廣生態教育，如一個在地自然學堂般，讓城市人多認識大自然。之前我們曾帶營友去農田採摘生果，也試過請專人帶領上後山導賞，令整個體驗更加豐富。」

▲ 晚上半球形公共空間會亮燈，很有氣氛。（相片來源：Holimood提供）

6米巨型星空營

牧緣田里分成多個區域，最受歡迎必數星空營，在Zone A共有8個不同尺寸的半球狀帳幕，包括可供4人入住的5及6米營，以及兩人用4米營。6米營樓底很高，完全沒有侷促感，透明天花及窗口，讓自然陽光透入營內，開揚舒適。營內有兩張雙人床，有齊座地式冷風機、電插頭、掛衣架及防蚊設施，不用擔心會很熱或不能充電，豪華得如住酒店。

每個營外也設有獨立的戶外座椅及燒烤爐，星空營地中間亦有一大片草地，以及兩個半球形的公共休憩空間。廚房、浴廁則需要共用，分成數格的獨立浴室，有冷熱水供應，但個人清潔及衞生用品則要自備。簡單的廚房有雪櫃及鋅盤，還設有一個磚砌的傳統灶頭，可以用來製作土窯雞，是真正鄉土風味。

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席地而睡印第安營

步行到另一邊的Zone D則是印第安營區，帳幕呈三角蒙古包形，睡在鋪在地上的床褥，雖然室內空間不及星空營寬闊，但更貼近真實野營感覺。5米帳幕同樣可容納4人，有兩個是門對門，適合一班朋友租用。內裏同樣有冷風機、床頭燈等設備，加上木質戶外家具，充滿文青感。另有兩個可供兩人入住的印第安營，建於高台之上，私隱度更高。

盡頭的Zone F露營區，則是最傳統的野營場，適合自備營具的人士使用。像梯田般一級級而下的草地，面對着一片原始綠意草原，風景如置身外國般寧靜優美。這邊亦有一座共用浴廁，不用走回另一區。勝在價錢比星空營及印第安營相宜，如已有齊各種露營裝備，又或可預訂租用營具，最原始的野營也有另一種樂趣。

▲ 室內設有冷風機、插頭等設備，因地方空曠，入夜後變得涼快，不會很熱或很侷。（張頌婷攝）

交通方便設士多

營地設有停車場供自駕人士泊車，即使乘坐公共交通工具也方便，可在錦上路西鐵站轉乘的士，或巴士64K號綫往返元朗及大埔墟鐵路站，元崗村站落車步行約10分鐘即達。預訂營地時可另外加購燒烤包，亦可自備食材，爐具需要自費租借。營地內有個村民經營的士多，售賣簡單燒烤用品、零食及飲品。

雖然不算有太多設施，但有單車可以免費借用，還有兩座巨型彈床及少量兒童遊樂設施，加上有一片空曠草地及空間，足夠讓小朋友及毛孩跑跳放電。身在這片幽靜環境當中，也許放空休息、跟大自然溝通互動，已是一種很好的身心療癒。

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牧緣田里

地址：石崗清潭路

預訂網址：holimood.com.hk/hk/owner/69592

價錢：印第安營每晚$1,400起（兩位），星空營每晚$1,500起（兩位），露營區$450起（兩位）

記者：張頌婷