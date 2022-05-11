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【超市大搜查】增強免疫力維持腸道健康　18款零「E仔」添加劑乳酪名單

10:30 2022/05/11

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

18款零「E仔」添加劑乳酪名單。

乳酪含豐富蛋白質、活性乳酸菌有助增強免疫力、維持腸道健康，是不少大人、小朋友都愛吃的製品之一。市面上乳酪產品眾多，部份生產商製作乳酪時，或會添加化學添加劑，例如人工色素、防腐劑等。如想選擇成份較天然的乳酪，不妨參考以下0「E仔」的乳酪名單。

最新影片：

TOPick曾搜羅市面過百款乳酪，包括知名乳酪品牌如：FAGE、Emmi、Athina等，據各乳酪的成分表所列，分析乳酪是否含有化學添加劑。結果發現，過百款乳酪中，有18款屬於不含化學添加劑，成分較天然，而且全部屬於海外品牌。

比較後發現，水果味的乳酪更大機會加了添加劑，如色素、調味劑、防腐劑等，有些亦會添加改性澱粉、果膠、明膠、玉米澱粉等。所以，如想進食真正天然無添加的乳酪，原味是較安心的選擇。

TOPick排除乳化劑、增稠劑、人工色素、調味劑、防腐劑等添加劑，整理出18款成份天然的乳酪。這些成份較天然的乳酪，基本上只含牛乳/乳製品、乳酸菌，無其他多餘成份。

希臘乳酪 （按含糖量、脂肪排序，由低至高）：

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希臘式乳酪（按含糖量、脂肪排序，由低至高）：

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一般乳酪（按含糖量、脂肪排序，由低至高）：

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責任編輯：羅嘉欣

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