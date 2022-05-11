【大米比拼】有色米營養價值高可養顏　拆解6款常見米種

▲ 有色米營養價值高可養顏，養生學者拆解6款常見米種。

米飯作爲生活中最常見主食，隨著市民更重視營養健康，有很多不同種類的米在近年興起。養生學者JK@jklivingwell在Instagram發文，舉例6款常見米種營養成分，讓市民在選擇時有更多參考作用。

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6款常見米種(每100g計算)

種類 熱量 蛋白質 碳水化合物 膳食纖維 菸鹼素（維他命B3） 葉酸 糙米 362kcal 8.2g 75.1g 4.0g 5.88mg 21.8ug 紅米 360kcal 7.7g 74.7g 3.4g 5.76mg 108.4ug 糯米 358kcal 8.3g 77.4g 0.7g 1.27mg 18.5ug 白秈米 357kcal 7.8g 77.4g 0.6g 1.50mg 15.7ug 黑米 357kcal 10.1g 70.1g 3.3g 6.51mg 60.5ug 白粳米 354kcal 7.0g 77.8g 0.7g 1.09mg 16.5ug

白米類營養價值相對低

TOPick曾向澳洲註冊營養師謝詠瑩請教，拆解不同米種。結合表格數據可見，白米營養價值相對較低，其纖維含量低，卻也因此適合消化力特弱人士。

相反，糙米、紅米及黑米纖維較高，有助腸胃健康，也能有效增加飽肚感，適合減肥人士。同時升糖指數較低，能避免糖尿病患者血糖不穩。尤其紅米及黑米帶色彩，代表含有花青素，有抗氧化功效，最適合美容養顏。花青素也對心臟健康和眼睛有幫助，與藍莓護眼功效相若。而營養師建議初試者，有色米與白米的比例可以是1：3，幫助身體適應米種；其後可逐漸把比例改變成完全取代白米。

另外，不少人認爲減肥期間應戒澱粉，因此完全不吃米飯。英國註冊營養師潘仕寶曾指出，完全零澱粉質會令人易倦，更會引起口臭及便秘，因此不建議這種做法。

而且不吃飯也會令身體減少吸收維他命B雜，例如維他命B3有助促進新陳代謝及保持皮膚健康；可以選擇五穀類，含有益肌膚健康的維他命B雜，尤其是生物素，可促進皮膚健康，預防皮膚炎，亦有助保持頭髮光澤及濃密。除此之外，若平日仍攝取如麵條、麵包、薯仔，或進食適量水果，即使不吃米飯，也可從這些途徑攝取到澱粉質。

攝取足夠葉酸有益女性

葉酸是人體重要的營養素之一，台灣婦產科醫生張瑜芹曾發文指，一般人每日建議攝取400微克葉酸。對備孕、懷孕或哺乳期的女性而言，若葉酸攝取不足，會對嬰兒有影響；自身也會出現疲倦、貧血、情緒不穩、噁心嘔吐等不良反應。由於葉酸是水溶性，無法儲存在體内，需靠外在飲食補充。

而在以上米種中，紅米富含過百微克葉酸，黑米亦含過半百微克；可見全穀雜糧是補充葉酸的好食物。

內容獲「JK養生學」授權轉載。

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責任編輯：張沛