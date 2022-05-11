【大米比拼】有色米營養價值高可養顏 拆解6款常見米種
米飯作爲生活中最常見主食，隨著市民更重視營養健康，有很多不同種類的米在近年興起。養生學者JK@jklivingwell在Instagram發文，舉例6款常見米種營養成分，讓市民在選擇時有更多參考作用。
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6款常見米種(每100g計算)
|種類
|熱量
|蛋白質
|碳水化合物
|膳食纖維
|菸鹼素（維他命B3）
|葉酸
|糙米
|362kcal
|8.2g
|75.1g
|4.0g
|5.88mg
|21.8ug
|紅米
|360kcal
|7.7g
|74.7g
|3.4g
|5.76mg
|108.4ug
|糯米
|358kcal
|8.3g
|77.4g
|0.7g
|1.27mg
|18.5ug
|白秈米
|357kcal
|7.8g
|77.4g
|0.6g
|1.50mg
|15.7ug
|黑米
|357kcal
|10.1g
|70.1g
|3.3g
|6.51mg
|60.5ug
|白粳米
|354kcal
|7.0g
|77.8g
|0.7g
|1.09mg
|16.5ug
白米類營養價值相對低
TOPick曾向澳洲註冊營養師謝詠瑩請教，拆解不同米種。結合表格數據可見，白米營養價值相對較低，其纖維含量低，卻也因此適合消化力特弱人士。
相反，糙米、紅米及黑米纖維較高，有助腸胃健康，也能有效增加飽肚感，適合減肥人士。同時升糖指數較低，能避免糖尿病患者血糖不穩。尤其紅米及黑米帶色彩，代表含有花青素，有抗氧化功效，最適合美容養顏。花青素也對心臟健康和眼睛有幫助，與藍莓護眼功效相若。而營養師建議初試者，有色米與白米的比例可以是1：3，幫助身體適應米種；其後可逐漸把比例改變成完全取代白米。
另外，不少人認爲減肥期間應戒澱粉，因此完全不吃米飯。英國註冊營養師潘仕寶曾指出，完全零澱粉質會令人易倦，更會引起口臭及便秘，因此不建議這種做法。
而且不吃飯也會令身體減少吸收維他命B雜，例如維他命B3有助促進新陳代謝及保持皮膚健康；可以選擇五穀類，含有益肌膚健康的維他命B雜，尤其是生物素，可促進皮膚健康，預防皮膚炎，亦有助保持頭髮光澤及濃密。除此之外，若平日仍攝取如麵條、麵包、薯仔，或進食適量水果，即使不吃米飯，也可從這些途徑攝取到澱粉質。
攝取足夠葉酸有益女性
葉酸是人體重要的營養素之一，台灣婦產科醫生張瑜芹曾發文指，一般人每日建議攝取400微克葉酸。對備孕、懷孕或哺乳期的女性而言，若葉酸攝取不足，會對嬰兒有影響；自身也會出現疲倦、貧血、情緒不穩、噁心嘔吐等不良反應。由於葉酸是水溶性，無法儲存在體内，需靠外在飲食補充。
而在以上米種中，紅米富含過百微克葉酸，黑米亦含過半百微克；可見全穀雜糧是補充葉酸的好食物。
內容獲「JK養生學」授權轉載。
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責任編輯：張沛