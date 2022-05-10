【監管無人機】民航處6月起引入小型無人機規管　設電子平台註冊及公布限制區資訊

▲ 民航處6月起引入小型無人機規管，設電子平台註冊及公布限制區資訊。（資料圖片）

為把握無人機應用的巨大潛力，同時保障航空和公眾安全，政府在《民航條例》 ( 第 448 章 ) 下訂立附屬法例《小型無人機令》，為小型無人機訂立具規管框架。規管小型無人機操作會採用風險為本模式，不同風險的小型無人機操作會按照小型無人機的重量和其操作風險水平而有相應的規管要求，包括小型無人機的註冊和標籤、遙控駕駛員的註冊、培訓和考核、設備、操作規定、保險等。

新法例將於今年6月1日生效。條文設有6個月寬限期，以便公眾熟悉新規定及為符合規定作好準備。與此同時，與危害行為、限制飛行區及執法相關的罪行，則會在生效日起即時生效，以保障航空和公眾安全。

民航處今日（10日）推出專為小型無人機而設的電子平台「SUA一站通」，市民可透過這平台進行註冊和獲取安全資訊，為符合新規定作好準備，亦可透過「SUA一站通」的無人機飛行圖閱覽最新的限制飛行區。限制飛行區將於本周五（13日）刊憲。

在新規例下，不論是商業活動或休閒娛樂，一經註冊後，除非涉及較高風險的「進階操作」，公眾可按相應規定使用無人機，毋須得到民航處事先許可。涉及較高風險的「進階操作」，公眾亦可向民航處作出申請。了解到傳媒工作和節目製作可能需要運用小型無人機進行較高風險的「進階操作」，符合規定的機構和營運商一般可獲較長時間的許可，操作毋須再經逐次審批，業界使用無人機進行拍攝等工作將變得更方便。

民航處續指，已就新規例的規定，包括不同類別的「進階操作」等，制訂《安全規定文件》和相關操作指引，提供詳盡的技術和操作要求。就傳媒工作和節目製作而言，可參考小型無人機通告第AC-002號《小型無人機進階操作許可》和第AC-006號《以小型無人機作空中測量或空中拍攝的指引》。 處方呼籲，市民留意規管小型無人機的新法例和規管框架，以確保機構或相關的小型無人機營運商符合新規定。

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記者：陳麗娜