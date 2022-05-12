【沒有起跑綫】自小「絕緣」藝術大三跌入顔料堆 漏水天台中崛起的年輕畫家

▲ 大三才開始接觸藝術，張子軒短短數年已冒出成為藝術家。

香港教育界存在奇特的現象，不少父母為了讓子女精通百般武藝，安排子女從幼稚園起各科補習、琴棋書畫、運動科學。現年35歲的年輕畫家張子軒讀工商管理出身，大學三年級前與藝術幾乎「絕緣」，一個短期課程令他重新找到人生的志向，從此跌入顔料堆中打滾，不停畫、不停畫，從默默無聞到「窩囊地栽種」個人展覽，張子軒用自己的故事，完美地演繹人生不只是一場100米的比賽。

自小生活在邊境沙嶺，一個曾經需要禁區紙才能出入的荒山野嶺，沒有鬧市的紙醉金迷，只有寧靜的生活氣氛。張子軒直指自己是田野家的小孩，童年沒有玩具沒有電視，最大的娛樂是在郊野中通山跑，除了家人外，大自然是自己的玩伴，他在寧靜中習慣與植物共處，「我習慣在大自然中觀察、發呆、放空自己。」

▲ 張子軒開始在藝術家備受矚目。（ 曾耀輝攝）

10堂課改變人生的軌道

子軒的童年每天上學放學，他沒有興趣班，也從來沒有拿起支筆畫、畫、畫，印象中畫過的是臨摹《龍珠》中的人物。小學就讀上水惠州公立學校，他謙稱自己成績普通，追問下才坦言媽媽輔導有方，每次考試名列前茅，中學入讀香港道教聯合會鄧顯紀念中學，自言成績只屬中游，不停做模擬試卷備戰會考，最後以28分入讀香港中文大學工商管理，

可能自己的性格不太適合讀BBA，我讀大學期間無乜人生方向，經常躲在宿舍看書、看電影！

直至大學三年級那年，他與同學報讀了香港藝術學院的短期課程，短短10堂課，讓他找回了自己藝術細胞。沒有藝術的基本功，他毅然選擇在大學四年級兼修藝術系，他形容那段時間常常逗留在系內與同學討論，無所不談到月上半空意猶未盡，漸漸找到自己的新路向。大學畢業後到書店打工兩年，他遇上人生首個伯樂，中大藝術系教授呂振光知道他想畫畫，主動替他寫推薦信到台灣攻讀碩士學位。

▲ 張子軒開始在藝術家備受矚目。（ 曾耀輝攝）

中途突然轉換人生軌道，子軒感激父母的開通及支持。從小學到大學，求學路上一帆風順，他再三強調自己出身基層家庭，但爸爸媽媽思想開通，「爸爸媽媽有被動收入可以養活自己，他們經常對我說想做就去做，不要有負擔，不要想家用問題！」他用打工的積蓄，在2012年起程到台灣升學，他指這段經歷改變了思維方式。

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不停兼職換取畫畫的時間

畢業後回到香港，張子軒開始一邊兼職、一邊畫畫的日子。以兼職的微薄薪金支撐創作的信念，他與朋友合租過葵興工廈，後來搬到元朗的村屋，目的只是為了有個天台屋可以繼續創作，天台屋的環境相當惡劣，炎熱時酷熱無比，畫畫時汗流浹背；雨天時四周漏水，畫布顔料都被殃及。

打散工的日子從2014年持續了多年，子軒做過演唱會後台助理，更跟過團隊到過其他國家巡迴演出，MIRROR首次演唱會也有他的足跡；他接過大館的大型展覽裝拆工程，接觸了不同界別的藝術家。兼職的好處是多勞多得，每次接連工作數天後，可以賺取一筆費用支撐生活開支，以及買質量好點的顔料，其餘不用開工的時間全部留來畫畫，全心創作。

▲ 去年被畫廊老闆Angela Li賞識受邀參展。（ 曾耀輝攝）

不停地畫畫畫，子軒坦言自己很「佛系」且信心也不足，「自己不停在磨。」他有參與聯展，也有將畫作放在朋友開設的店鋪寄賣，最初的兩幅畫作據稱是被香港著名歌手張敬軒收藏。直至去年被畫廊老闆Angela Li賞識受邀參展後，他的作品在中環舉行的UNSCEDULED聯展及Fine Art Asia備受關注。

子軒現時已搬離元朗天台屋，在火炭租新工廈開始全職創作的生涯，這個轉變對他來說，他只淡然地說終於可以購買最好的顔料去創作。從不停佛系地磨到擁有個人展覽，問及他當初的堅持，他稱「你要自己信，興趣是否變成職業是後話，因為要講求天時地利人和。」

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子軒的創作承載他對時間、空間、人物、甚至氣味的記憶，以及與之相扣的思念。自小在郊區成長與大自然相處的經歷，他透過作品描繪出他對植物春榮冬枯的感知，藉着栽種寄語時間的流逝與生命之輕重，以及窩囊的內心如何與各種無解共處。多年來打散工的日子，特別是在演唱會後台的經歷，或許啓發了他對「光」的認知，他在最新的創作中更改變了建構畫面和呈現光影的光式，突破自己。

張子軒「窩囊地栽種」個人展覽於2022年5月12日下午5時至晚上8時開幕，展期至2022年6月25日。

記者：鄺嫻