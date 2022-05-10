【DSE2022】中史科卷一罕有翻炒3個課題　教師：若專攻特定課題難揀題目

▲ 中國歷史科考試今日舉行。（陳國峰攝）

中學文憑試（DSE）中國歷史科考試今日（10日）舉行，有資深中史科老師認為，今年卷一罕有地「翻炒」部分課題，包括秦朝、洋務運動及百日維新等，去年中史科DSE亦有考問。

中史科分兩卷，其中卷一分兩個部分，每一部分再細分為甲部及乙部，其中甲部考問古代史，涉上古至19世紀中葉；乙部則涉近代史，範圍為19世紀中葉至20世紀末。

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寶安商會王少清中學中史科主任張佩貞分析，中史科卷一以往未曾大規模地翻炒題目，而今年卷一約三分一課題上年已考問，包括甲部古代史的秦朝、乙部近代史的洋務運動及百日維新、中國建國初期的建交情況。張佩貞說，以往會每隔2至3年才再考問中國外交，但上屆DSE考問中國及蘇聯的外交情況後，今年則問及中美關係，形容情況罕見，亦擔心部分同學難選擇題目作答：「如果見上年出咗今年冇溫，咁就慘啦，會揀唔到題目。」

張佩貞認為，有關做法或因考評局不想考生太選擇性地溫習，「如果上年出咗嘅你唔讀，你又讀死甲部，咁你咪揀唔到題。」她提醒考生不應太偏向只讀一部分，如果想只讀甲部古代史，亦要確保熟習所有課題，不應以為同一課題不會連續兩年考問。

張佩貞說，觀察到今年較多「填充選擇題」，例如卷一題1問及資料中的人物是誰，題目給予6個答案供考生選擇，即使考生不記得，只要有少許印象亦可嘗試猜答案。張佩貞又認為，今年題目難度普遍不深，由於佔分少的分題多，題目問法直接，亦不太需要作出較難的「駁論」，若學生有讀書，相信都不會「題題冇分」。

▲ 中史科主任張佩貞。（陳國峰攝）

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記者：黃悅晴