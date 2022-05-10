【完善人生】8旬夫婦染疫入院天人永隔　妻得知死訊淚崩社工助走出哀傷

▲ 一對夫婦染疫後雙雙入院，從此天人永隔。

疫情下的生離死別，往往是帶著遺憾。「救世軍完善人生計劃」致力為長者提供臨終關懷照顧，鼓勵及早規劃晚晴。早前第5波疫情肆虐，計劃面臨突發轉變也開設支援熱線，為有需要人士提供臨終殯葬、哀傷支援等服務查詢。負責社工黃建慧（Shirley）受訪稱，早前接獲求助，有一對年老夫婦雙雙確診入院，結果只有太太康復，丈夫不幸染疫過身：「婆婆直至出院，也不知丈夫死訊。」如何把這個壞消息告訴她，陪伴她度過哀傷期，頓成首要之務。

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Shirley分享，這一對夫婦年約8、90歲，無兒無女。及後夫婦確診新冠肺炎入院隔離治療，在醫院分開後就沒有對方消息。直到婆婆康復，伯伯卻不幸過身，由於擔心婆婆情緒波動，醫院內沒有人向她通知伯伯死訊：

要幫助她消化壞消息，帶她走入社區，以及幫她辦理喪禮。

由於害怕婆婆留在家中會無法自理，也擔心她會觸景傷情，因此社工要儘快安排她入院舍暫住，並選擇合適時機向她坦白：

在她出院的第1、2天，就隔著玻璃跟她說伯伯的死訊，她當場哭出來。

婆婆記性不好，當她偶爾問起「伯伯去了哪裡？」Shirley就會建議同事用其他方法溝通，例如反問她「為何這樣問？」、「是否很掛念他？」，而不是直接向她重申一次死訊。

伯伯的遺體存放在公眾殮房，在舉行喪禮前夕，社工再跟婆婆講解及預演流程，讓她做好心理準備去見伯伯最後一面：

婆婆見到伯伯遺容已很不捨，很想撫摸伯伯的遺體。期間員工一直陪著她，鼓勵她講出心底話。其後也有帶婆婆回舊居，讓婆婆帶走照片，可以留在院舍內看。

▲ 「救世軍完善人生計劃」負責社工黃建慧Shirley（左）、吳康敏Cynthia（右）。（湯炳強攝）

疫情下院舍謝絕探訪，社工吳康敏（Cynthia）表示，會嘗試為長者提供不同感官刺激活動，例如以假蘭花盆栽營造視覺上的刺激，又或安排視像對話，建議長者及家人多些傳達道謝、道愛的訊息，讓他們能維繫愛和關係。

疫情帶來許多未知的變數，反而令更多長者改變想法，更加積極投入身前規劃：

（長者）眼見許多壯健人士在疫情下也離世，生命充滿不確定性，為家人著想，都想積極做規劃。

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記者：陳昊淋