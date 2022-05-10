【食物安全】花園街新鮮牛肉樣本含二氧化硫　過敏者食用或致氣喘頭痛噁心

食物安全中心今日（10日）公布，在一個新鮮牛肉樣本檢出不可在新鮮肉類中使用的防腐劑二氧化硫，正跟進事件。

中心指，透過恆常食物監測計劃，從花園街街市一檔戶抽取該新鮮牛肉樣本進行化驗，結果顯示，樣本含百萬分之三千三百四十四的二氧化硫。已知會涉事檔戶有關違規事項。

二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物，但根據《規例》不得用於新鮮或冰鮮肉類。個別販商為使肉類色澤更鮮明，會違法在肉類中添加二氧化硫。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

根據《食物內防腐劑規例》（第132BD章），在新鮮及冰鮮肉類中添加二氧化硫屬違法，最高可判罰款5萬元及監禁6個月。



發言人提醒業界必須遵守法例規定，不可售賣摻雜二氧化硫的新鮮及冰鮮肉類。市民則應向可靠的街市檔戶或新鮮糧食店購買肉類，切勿購買或進食顏色異常鮮紅的肉類，同時需注意均衡飲食，因為偏食可引致營養不良或攝取過多的化學物。

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責任編輯：余思嵐

