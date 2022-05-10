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故宮博物館開幕　唐英年為甚麼單膝下跪？

政治 17:57 2022/05/10

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唐英年為咩事單膝下跪？（容海恩Facebook）

香港故宮文化博物館即將於年中開幕，今日一眾立法會議員率先預覽館內設施，四圍打卡。身為西九文化區管理局董事局主席的唐英年，亦有現身陪同，不過，他今日為了一個女人當眾單膝下跪，究竟所謂何事？

事緣立法會民政事務委員會及立法會主席梁君彥，合共41名立法會議員，今日獲邀到西九文化區視察，難得可以先睹為快，議員當然把握機會拍照。有「政界桂綸鎂」之稱的新民黨容海恩，今日身穿寶藍色西裝外套和黑色短裙打卡，幸得唐英年擔當其攝影師。

能夠為美女拍照，唐英年隨即放下身段，單膝下跪使用「低炒」技術，為身高1.7米的容海恩影張靚相。對此，容海恩亦特意在其社交網站感謝唐英年為她「傾力」拍照。

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從容海恩貼出的完成品可見，唐英年的拍攝技術並不俗，雖然未有將容海恩的長腿拍攝在內，不過相片則將其容貌及整個博物館建築的美境展現得清清楚楚，唯一的意外，是民建聯黃俊碩不小心入鏡。

立法會主席梁君彥指，博物館如期完成工程以及未有超支，值得立法會及政府參考，又稱相信市民亦樂意見到，香港的資源及公帑獲適當運用。立法會民政事務委員會主席鄭泳舜則說，希望博物館以嶄新策展手法，展出故宮博物院及其他世界文化機構的珍藏，推動公眾和旅客對中國歷史文化的欣賞，傳遞中國傳統文化魅力。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛則表示，不希望香港故宮博物館只是作為北京故宮的分館，更重要的是，通過香港故宮博物館這個平台，與世界其他博物館和文化人士協作和交流，並提供更多機會和空間，讓本地年輕藝術家和文化人展示作品。

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撰文 : 傅流螢

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