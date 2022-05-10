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【Disney+影視劇】《夜魔俠》等劇集「過檔」　《捍衛者聯盟》系列劇集正式登陸Disney+

娛樂 17:51 2022/05/10

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Disney+在今日（5月10日）正式宣佈之前在Netflix上架的一系列MARVEL系列《捍衛者聯盟》劇集，將於6月29日在Disney+獨家上線。

當中系列包括《夜魔俠》（Daredevil）、《潔西卡瓊斯》（Jessica Jones）、《盧克凱奇》（Luke Cage）、《鐵拳俠》（Iron Fist）、《捍衛者聯盟》（The Defenders），以及《制裁者》（The Punisher）。

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擁有Marvel最多影視劇集
 
Disney+已現時擁有Marvel最多的電影及劇集的串流平台，包括有MCU作品《復仇者聯盟》（The Avengers）系列、《鐵甲奇俠》（Iron Man）系列、《美國隊長》（Captain America）系列，此外還有《變種特攻》（X-Men）系列等。

另外加上Disney+原創劇《汪達與幻視》（WandaVision）、《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and The Winter Soldier）、《洛基》（Loki）、《鷹眼》（Hawkeye）、動畫影集《What If…?》、剛剛本季完結的《月光騎士》（Moon Knight）以及其他Marvel相關的特備節目、短片、幕後花絮包括《Marvel Studios集結》的幕後紀錄片等。

《月光騎士》

可是SONY製作的《蜘蛛俠》（Spider-man）系列則沒有在Disney+上架。

另外，Disney+ 的使用者要收看最新收藏的《捍衛者聯盟》系列影集，需要在上線後關閉家長監護功能。為確保適合每位家庭成員的觀看體驗，Disney+建議各用戶重新審視家長監護功能，讓大家可以找尋及觀看適合的節目內容。

撰文 : TOPick柴犬出動

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