【的士加價】有市民指加幅合理屬温和　有司機稱加價沒有多大好處

▲ 有市民指加幅合理屬温和，有司機稱加價沒有多大好處。（陳靜儀攝）

政府最新提交立法會文件顯示，行政會議批准市區、新界及大嶼山的士加價，7月17日起生效，落旗收費一律加3元，首段跳錶每跳加2毫，後段跳錶每跳加1毫。在加價後，市區的士起錶價將為27元、新界的士起錶價為23.5元、大嶼山的士起錶價為22元，加幅介乎11.54%至13.83%不等（詳情即看【下一頁】）。

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的士司機曾先生表示，駕駛的士已20年，認為今次加幅合理，因為已好幾年沒有加價，不過就算加價對自己也沒多大好處，因為現在主要是用手機應用程式接生意，每程都要給八折，加上每當政府宣布的士車資提高時，的士車主一定加車租幾十元，所以對他們一般司機沒有太多得益，反而最近疫情減退，生意額回升才是對他們有好處。

乘客林小姐覺得今次加幅合理，她指自己一個月會乘搭1至2次的士，所以相信負擔不大，加上的士好像很久已沒有加價，反而港鐵就經常提高票價。之前疫情令很多的士司機失業或收入驟減，希望今次加價可以補償他們的損失。

市民方先生表示，平均每月會乘搭10多次的士，認為今次加幅屬温和，印象中好似的士已多年沒有加價，今次每程跳錶只是加一毫子，認為搭得的士都不會吝嗇那微少增幅，以他自己為例，多數都會乘搭新界的士，車費起碼要70元以上，就算加價對他都沒有什麼影響，自己會繼續乘搭的士。

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記者：曾秋文