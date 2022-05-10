【保健推介】中環Recanto Wellness Concept一站式養生館　$348起嘆養生按摩療程

▲ 位於中環黃金地段 - 威靈頓街 28 號 3 樓的Recanto Wellness Concept。(圖片由品牌提供)

Recanto Wellness Concept通過為顧客量身定制的水療體驗及按摩療程，讓大家享受睽違而久的渡假級放鬆時刻，好好為身心靈排毒並重拾健康。

取名自葡萄牙語中的「寧靜角落」， Recanto旨在為香港繁華商業區的上班族和居民提供最優質的療癒之境。創辦人Elda和Keliee希望將所有人的需求和願望復歸於最本質的安穩寧靜，讓所有人都可以渡過養生放鬆的「Me Time」時光。

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散發大自然懾人魅力的雅緻空間

▲ 設有空間感充足及裝修確緻獨立房間。(圖片由品牌提供)

深色室內空間強調原始和平與寧靜，從深色調的牆紙到板岩牆、木質家具，再到淺色皮革的味道，整體格調融合了天然的紋理、色調與氛圍。整體佈置的更精細之處在於平衡，採用西方的裝飾概念及格局帶來了奢華優雅的感覺，同時也融入了中國風水的五行元素，透過金、木、水、火、土散發出的親切而放鬆的能量，能促進正念、和平和積極性。同時，提供空間感充足及裝修確緻獨立房間。

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由內而外運行的寧靜和「氣」

每項療程都著重於「和諧」及「平衡」，將中醫理論中的「氣」以物理按摩手法為身體注入能量流動，更由專業中醫師調配出養生中藥配方加入到療程中使用。

大家可按照個人需要及專業意見享受一系列療程，如通過按壓身體以增加血液循環，達至排毒效果的磁叉按摩/淋巴引流按摩；專門放鬆紓緩身體內外的大麻二酚全身按摩；或者是專為希望在一個時間內享受多種養生服務的人士而設的皇牌療程等。

精選養生項目

▲ Recanto Wellness Concept 設有多個精選養生項目。(圖片由品牌提供)

Recanto Signature皇牌療程 – (90 分鐘 | $628)

讓大家體驗最高水準護項目的套餐，包括了40分鐘蒸氣足浴、50分鐘足底按摩及20分鐘肩頸按摩，非常有助減壓和排走身體中的負能量。以獨特的草本芳香混合物，將體內積聚的毒素緩慢釋放，賓客將會感覺到身體如釋重負、容光煥發。

磁叉按摩/淋巴引流按摩Massage (50 分鐘 | $528)

這款療程引用可促進淋巴排毒的精油與具磁力的按摩工具，透過磁力帶來針對性刺激穴位經絡，並疏通全身肌肉淋巴的治療，有助於釋放淋巴系統內的阻塞和結塊，排出代謝廢物、減少肌肉疼痛和淋巴腫脹的情況。接受恆常的磁叉按摩/淋巴引流按摩療程將可以幫助強健體魄，預防毒素積聚。

大麻二酚全身按摩 (50 分鐘 | $528)

療程中，按摩師會為客人使用大麻二酚精油來按摩身體，憑藉其天然的抗炎特性，可以為緩解炎症、腫脹、焦慮，更可減輕慢性疼痛和緩解肌肉中繃緊，帶來放鬆身體的舒適效果。

更多頂級護理療程：

蒸氣足浴 – (40 分鐘 | $198)

足底按摩 – (50 分鐘 | $348)

運動全身按摩 – (50 分鐘 | $668)

運動足底按摩 – (50 分鐘| $438)

全身穴位按摩 – (50 分鐘 | $468)

全身香薰按摩 - (50 分鐘 | $498)

附加項目

頭部、頸部、肩部按摩 (10 分鐘 | $98) (20 分鐘 | $138) (30 分鐘 | $168)

磁叉足底按摩($98)

了解更多Recanto

官方網站: www.recantowellness.com

Facebook: facebook.com/RecantoWellness

Instagram: @recantowellnessconcept

聯絡電話: +852 9889 9572

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責任編緝：張懿慧