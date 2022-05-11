【改善失眠】港大及機構推「平行心間」改善青少年睡眠質素　研究員籲一周出現2次失眠應及早求助

▲ 港大和6間非牟利機構推「平行心間」計劃，改善青少年睡眠質素。（湯致遠攝）

不少港人常受失眠困擾。香港賽馬會資助港大和6間非牟利機構推「平行心間」計劃，改善青少年睡眠質素。有學生應考DSE時持續失眠，甚至影響成績，參加活動後終「一覺到天光」。港大研究員提醒，失眠或增患精神健康疾病風險，家長如發現子女一周出現1至2次失眠情況，應及早求助。

今年就讀大一的Owen表示，年半前應考DSE時受學業壓力及疫情影響失眠半年，常在床上輾轉反側至凌晨3時，感覺「頹廢」，以致白天精神不佳成績受影響。Owen其後參加「平行心間」的失眠認知行為治療（CBTi）小組，與同受失眠困擾的年輕人一同分享心事，感到「原來我不是一個人」，再由社工指導入睡方法，如睡前嘗試看書或聽音樂等。Owen現已連續數月都「睡足8小時」，再無失眠情況。



▲ 今年就讀大一的Owen（中）表示，年半前應考DSE時受學業壓力及疫情影響失眠半年。（湯致遠攝）

▲ 黃詠珊（右）指疫情下年輕人社交大幅減少，而小組正可為他們提供一個「圍爐」機會，讓年輕人互相支撐。（湯致遠攝）

▲ 王名彥（左）指，失眠或影響日常生活及人際關係，甚至增加未來情緒困擾及精神健康疾病的風險。（湯致遠攝）

賽馬會平行心間—香港遊樂場協會（觀塘）社工黃詠珊表示，全港現設有8間「平行心間」，為12至24歲青少年提供情緒支援。她指疫情下年輕人社交大幅減少，而小組正可為他們提供一個「圍爐」機會，讓年輕人互相支撐。此外，「平行心間」亦設「解睏密室」、「睡眠實驗室」等活動，透過遊戲、布置睡房學習睡眠相關知識，不需服藥便可改善失眠。

港大醫學院精神醫學系博士後研究員王名彥稱，一般不同入睡困難徵狀每周出現3次或以上，並維持3個月，便可視為「失眠症」。但她表示，間中失眠問題其實非常普遍，據港大精神醫學系在2019年至今年3月期間進行的一項研究，從全港3,132名15至24歲年輕人所收集的數據顯示，有逾2成受訪者受失眠困擾。王名彥指，失眠或影響日常生活及人際關係，甚至增加未來情緒困擾及精神健康疾病的風險，她提醒家長，如發現子女一周失眠1至2次應盡早尋求協助。

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記者：黃穎津