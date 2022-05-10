【墜落】陳柏宇冒雨戶外Live答謝粉絲　Jason自爆常讀錯新歌叫「墮落」

▲ 陳柏宇舉行Mini Live。

歌手陳柏宇（Jason）為感謝外界對《陳柏宇Fight For _ Live in Hong Kong Coliseum》2CDs + Blu-ray Boxset的支持，特別在剛過去的周末，於將軍澳舉行戶外Mini Live。

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【墜落】陳柏宇順應專輯走向推出暗黑作品 寵女狂魔Jason：24小時On-Duty

即將推出新歌

繼《對得起自己》及《有我》後，Jason新作《墜落》由陳思瀚作曲，T-Rexx填詞外，更有本地獨立音樂Rapper Novel Fergus參與其中，一班年輕音樂人，齊齊為Jason用最地道的曲詞融入歌曲裡，唱出面對突如其來的改變時，從客觀及主觀角度出發該如何面對。

Novel Fergus是本地人氣Rapper，其作品《黑水鬼》及《至尊寶》在YouTube都有逾百萬觀看人次，今次和Jason合作期間火花不斷，令《墜落》有別於Jason過去的作品，滲入了Rock與Hip Hop的元素，叫人份外期待。

當日戶外Mini Live不時下起毛毛雨，但300樂迷為聽Jason唱歌，齊齊擔遮企定定。Jason除了唱出《對得起自己》、《有我》、《交叉神經》及《想創》外，更首度獻唱5月13日才正式推出新歌《墜落》的一小部份，逾300位樂迷率先欣賞新歌，先聽為快。

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自爆讀錯歌名

Jason更搞笑自爆讀錯歌名，說：「新歌叫《墜落》但我講咗《墮落》，哈哈！你唔覺得兩個字好似咩？有記者朋友都講錯。」

另外，Live期間一向黐實Jason的女兒Abi入鏡要找爸爸，Jason索性抱著她唱歌，完場時更與Jason一同走近觀眾打招呼及合照，乖巧的Abi有爸爸抱抱，也收起了平時的百厭佻皮，更一臉害羞的黐實Jason，十分可愛。