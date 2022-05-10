【應用學習】逾5,000中四生讀應用學習課程人次激增4倍　教育局明年增辦6個課程

▲ 教育局表示，本學年應用學習課程中四級修讀人次急增4倍至5,180人次。（資料圖片）

高中核心科目改革落實首學年，教育局公布於中四級開辦應用學習課程的學校數目倍增至167間，修讀人次更急增4.5倍至5,180人次，局方亦公布明年展開的2023至25年度，將增加6個新課程，供學校選擇開辦，其中2個涉及日本文化，另涉「金融科技入門」及「智能數碼建築」課程。

教育局今日（10日）公布，於中四級開辦應用學習課程的學校數目及修讀人次，由上學年涉85間學校、約950修讀人次，本學年增至167間學校、涉約5,180修讀人次。

教育局今日亦向各中學發出通函，公布2023至25年度、即應考2025年文憑試（DSE）屆別的應用學習課程詳情，局方共提供58個應用學習課程供學校及學生選擇，包括6個新辦課程，分別為「金融科技入門」、「智能數碼建築」、「創意英語—商務與媒體」、「創意英語—公關與營銷」、「生活日語及日本文化」和「應用日語及日本文化」。

以「金融科技入門」課程為例，課程讓學生認識金融科技這個新興的工程產業，了解金融科技行業概況；為配合建造業發展趨向數碼化，「智能數碼建築」課程會讓學生認識建造業和建築科技的最新發展情況，掌握建造管理及土木工程的理論和應用。

應用學習亦涵蓋創意學習；媒體及傳意，包括應用學習（職業英語）；商業、管理及法律；服務；應用科學；工程及生產6個學習範疇；另設應用學習中文（非華語學生適用），為符合特定情況的非華語學生提供另一途徑獲取中文資歷，以便銜接升學和就業路徑。

為支援學校推展應用學習課程，教育局會於本月中舉辦應用學習課程簡介會，以及在2022/23學年為教師舉辦專業發展課程或研討會，詳情將於教育局培訓行事曆公布。有意於2022/23學年為中四級及／或於2023/24學年為中五級開辦應用學習課程的學校，可為學生遞交報讀申請，報名日期分別為今年5月20日至6月22日及明年2月22日至4月12日。

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責任編輯：馮琪雅