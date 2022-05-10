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【恢復服務】賽馬會周四起延長投注站開放時間　6月1日起恢復正常營運

社會 18:28 2022/05/10

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賽馬會周四起延長投注站開放時間，6月1日起恢復正常營運。（資料圖片）

香港賽馬會今日（10日）表示，隨著疫情持續緩和，由5月12日起，於非日馬賽事日恢復場外投注處的投注服務，並延長開放時間；而由6月1日起，場外投注處將恢復正常營運，包括日馬及夜馬賽事日。

由5月12日至5月31日，場外投注處於非賽馬日由中午12時至晚上8時開放（星期一開放至下午6時）；於六合彩攪珠日由中午12時至晚上9時15分開放；於夜馬賽事日由中午12時至下午6時開放；於日馬賽事日則不會開放。場外投注處不會開放影視大堂及優越專區，也不會直播賽馬及足球賽事。

由6月1日起，場外投注處將恢復正常營運，包括日馬及夜馬賽事。

賽馬會指，所有進入場外投注處的人士必須達到疫苗通行證的接種要求，並根據疫苗通行證指示的要求於進入場外投注處前使用手機掃描「安心出行」場所二維碼及出示疫苗接種紀錄。場外投注處會實施嚴格的公共衞生措施，包括體溫檢查、口罩佩戴、保持足夠的社交距離及定時進行清潔及消毒。

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責任編輯：李榮忠

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