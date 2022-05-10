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【雙生陌生人】何廣沛轉型演醒目奸仔　被爆對港姐郭栢妍特別照顧

娛樂 17:31 2022/05/10

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《雙生陌生人》

由林志華（阿Lam）監製TVB劇《雙生陌生人》，昨晚（5月9日）劇情繼續圍繞在馬德鐘一人分演的高收成及巫祺男錯綜複雜的「調換身份」事件。

由於前度俞風（湯洛雯飾）受傷，令高收成無心與太太利梓楹 （陳煒飾）慶祝結婚周年，更要巫祺男出手補鑊。

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另一邊廂，巫祺男與夏纖纖（賴慰玲飾）的賺錢大計因甘嘉苓（蔣家旻飾）從中作梗告吹；兩大事件均驚動了高收成表弟蒲亦駿（何廣沛飾），眼見高收成及巫祺男各懷鬼胎，但又因被逼服從高收成要狼狽為奸、裏應外合。

何廣沛在劇中不時要腦筋急轉彎，更要靠眼神流露緊張、激氣、鄙視及提水等表情，相當有趣，網民亦大讚廣沛劇中角色有新鮮感：「何廣沛不再做單純仔，做識少少奸計嘅角色，幾好，佢應該嘗試多啲壞人角色。」

喜劇潛能大爆發

2012年加入TVB第26期藝員訓練班的何廣沛，曾於2018年憑《跳躍生命線》傑仔一角獲得《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」獎。

不過因為聲線問題，何廣沛演技一直備受爭議，但隨著早前其擔正的《異搜店》叫好叫座，加上在綜藝節目《好聲好戲》的精彩演出，何廣沛演技逐步被認可。

除了「左右為難」場口演繹得搞笑有趣，何廣沛上周末的一場醉酒戲亦是演繹得入木三分，不但神情狀態似足醉酒佬，而且喜劇節奏亦掌握得相當好。

監製點名讚靚仔

問到監製阿Lam為何看中何廣沛演古惑的跟班，阿Lam笑指全因貪其「後生又靚仔」：「我想增加卡士嘅顏值嘛，用落之後發現佢好肯突破，同埋對自己要求好高。好似個造型咁，係比平時需要多一倍時間嚟化，佢又好小心留意住啲鬚，為咗配合番個角色；同埋有時為咗做得再好啲，佢都會主動要求Retake。」

阿Lam續指何廣沛亦很照顧其他演員：「好似郭栢妍都係好畀心機嘅新人，佢同何廣沛都多對手戲，而何廣沛都會陪佢對戲、試戲，一路都好照顧佢。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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