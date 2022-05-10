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【特首選舉】港府強烈反對七國外長及歐盟聲明　斥屬無端批評和不實評論

政治 18:45 2022/05/10

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特區政府強烈反對七國外長及歐盟的聲明。

特首選舉前日結束，歐盟及多國外長分別發表聲明。港府強烈反對有關聲明，認為是就特首選舉作出了無端批評和不實評論，而且是公然干預純屬中國內政的香港事務，明顯違反國際關係的基本準則。

港府發言人又指，完善選舉制度擴大了特首選舉選民基礎的代表性，選舉委員會由原來四個界別，合共1 200名委員，擴大到五個界別合共1 500名委員，而且立法會代表也有所提升，能更公平和均衡地代表社會各界的利益。

發言人續指，批評香港選舉制度的人士，完全無視香港在2019年下半年起，有立法會議員利用政治架構，進行損害國家安全活動，令香港面對持續接近一年前所未見的挑戰和安全風險，對此表示失望。

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記者：陳宛彤

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