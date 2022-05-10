【迷你倉死因研訊】官指若及早報警或能阻兩消防喪生　建議包括消防檢討傳遞機制

▲ 死因裁判官裁定迷你倉大火中兩名消防員死於不幸，並向消防處等作提出多項建議。資料圖片

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因裁判法庭經過65天研訊，傳召71名證人出庭作供。死因裁判官今（10日）裁定兩名消防員死於不幸。死因裁判官指，若當時發現火勢的迷你倉區域經理能及早報警求助，消防員或可早30分鐘到場，或能阻止兩名消防員喪生。死因裁判官並提出共14項建議，包括建議消防處全面檢討消防處內部溝通傳遞機制，屋宇署積極考慮以發牌制度規管經營迷你倉。

死因裁判官黃偉權指，張耀升及許志傑當時進入非常危險的火場烕火，並保護合法財產。張進入火場時身穿保護衣及佩戴呼吸機，卻被嚴重燒傷。惟其他身穿保護衣的消防員卻未有嚴重燒傷，張極有可能在倒下時，保護衣出現問題。

死因裁判官又指，許志傑與同袍邱曉生失散後，因有倉間被破壞，而與其他隊員誤入房間，當時許誤以為拉開鐵板後可到達出口。死因裁判官續指，就張及許的死亡個案中，均適用於死於不幸及死於意外，惟事故中有節外生枝的情況，故此兩人較為合適裁決為死於不幸。

死因裁判官指，是次事故的火源來自迷你倉內的分體式冷氣機，且後來因迷你倉的間隔及倉內存放物件而令火勢變的猛烈。死因裁判官續指，若當時發現火勢的迷你倉區域經理黃家晉能及早報警求助，消防或可早到30分鐘，或能阻止兩名消防員喪生。死因裁判官時昌迷你倉老闆時景恒作為老闆，要求下屬報警，下屬沒有可能不報警，故不接納其證供。

死因裁判官又指，火場內有多個密密麻麻倉門往外開的迷你倉，負責裝修迷你倉的工程公司亦對防火條例欠缺認知。迷你倉更使用波浪型金屬板，阻礙救火行動，倉內更有天拿水等易燃物品，令火場環境變得惡劣。死因裁判官形容當時火勢恐怖，火場情況危險，諸如消防煙火特遣隊亦未必經歷過，本身屬坍塌搜救專隊的張與同袍尹建偉兩人未必能夠應付。

死因裁判官指，消防員上下級的訊息未能互達是危險之處，火場內曾出現不同顏色的火焰，惟在場長官未能得知，以致於未能制定有效策略。死因裁判官亦質疑為何當日張耀升所屬的小隊，使用欠缺緊急救援鍵的對講機。

死因裁判官指，大部分消防員均認為救援才是首要任務，啟動「May Day」救援程序反而會阻礙救援。惟消防長官得知程序有問題，卻不作改善反而陽奉陰違，做法令人難以明白。

死因裁判官除接納早前跨部門專案調查小組的建議外，另就事故向消防處、屋宇署、勞工處、迷你倉及恒隆地產提出共14項建議如下：

消防處：

密切關注年過30歲的前線消防員，患上心血管疾病的風險因素，有需要時提供心血管檢查

所有前線擔任三級火或以上總指揮的消防長官，需適時修讀火警管理督導課程

規定工廈租戶代表出席防火演習

全面檢討消防處內部溝通傳遞機制

屋宇署：

積極考慮以發牌制度規管經營迷你倉

勞工處：

規定迷你倉員工要完全修讀防火課程

加強巡視火警措施及逃生措施

時昌迷你倉：

增強員工在火災發生時保護租戶人命的意識

在切實可行下迷你倉不應存放危險物品

規定迷你倉員工修讀防火課程及定時出席防火演習

日後應盡快更新平面圖

以雲端方式記錄租戶進出資料

盡快維修妥當協助火警逃生的設施

恒隆：

加強監督外判保安員工處理突發火警的能力及知識

死因裁判官作出建議後指，事故至今相距6年，跨部門專家調查小組使用2年時間完成報告，惟調查中未有獨立消防專家的意見。死因裁判官指，勞工處其後以1年半時間作簡單的建議，質疑處方為何需時1年半。

死因裁判官又指，本案為他任職而來，審訊最漫長的案件。死因裁判官續指，事件於家屬心中已6年，但仍未能解決，向家屬致深切慰問，希望他們早日釋懷。死因裁判官又向許志傑遺孀、母親及胞姊指，許是有擔當的人，值得家屬引以為傲。

出席研訊的包括兩名家屬代表、被列為利害關係一方的包括時昌迷你倉，代表淘大工業村的業主恒隆地產及消防處。

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記者：梁錦麟