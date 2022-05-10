【保就業2022】首批4.5萬名僱主申請獲批　至今共接獲25萬宗申請

▲ 首批4.5萬名僱主申請獲批，當中98%是不足50名僱員中小微企。（譚以諾攝）

政府今日（10日）起通知首批約45,000名僱主其「2022保就業」計劃申請獲批，申請者可登入「2022保就業」計劃網頁查看詳細結果，包括僱主獲批的工資補貼金額及補貼期內須維持的承諾聘用僱員人數；計劃至今日下午6時已收到約15萬名僱主的申請，承諾聘用約120萬名僱員。此外，政府收到約10萬名自僱人士提交申請。

政府發言人表示，首批成功申請僱主將會於今日起陸續收到手機短訊及電郵通知。一般而言，僱主可在收到通知後一星期內收到5月份的工資補貼，總額涉及約23億元，他們承諾於五月聘用約30萬名僱員。首批獲發工資補貼的僱主當中，約98%是聘請不足50名僱員的中小微企。

首批獲批申請的僱主均曾成功申請「2020保就業」計劃，並選擇採用「2020保就業」紀錄來釐定是次申請的補貼人數上限。

政府發言人提醒獲批工資補貼的僱主，由於政府會以每個補貼月份的強積金紀錄審核僱主有否履行承諾，因此，沒有在強積金紀錄上顯示的員工或其薪金資料，將不能用於滿足受薪僱員人數的承諾，相關僱主可能因而被追討補貼和罰款。

政府發言人表示，現正迅速處理其餘申請，期望盡快向更多申請者發放補貼或資助。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠