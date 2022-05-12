【正能量】苦於戰亂國家歷盡生死選擇題　陳詩瓏：學懂放下執著感恩所擁有

▲ 陳詩瓏在也門穆哈前線醫院的同事。（陳詩瓏提供）

原以為醫生已習慣面對生離死別，陳詩瓏在戰亂國家經歷生死卻有更深刻的體會，「最難是接受死亡，當地資源不及香港，有些病人是救不到的。」2019年底，她到也門穆哈前線醫院參與第二次救援任務，有一次一群孩子誤中地雷，傷亡慘重，當中面對的生死選擇題，讓她感受特別深。

經歷首次南蘇丹的救援工作，3年後陳詩瓏再到也門穆哈前線醫院參與第二次任務，負責醫院的外科部門和培訓當地人員。已有心理準備當地無論醫療水平都遠差於香港，卻沒想到現實遠遠更殘酷，

當地不要說外科，連基本的醫療服務都沒有，如果沒有無國界醫生，當地病人只可以聽天由命。完全沒想過呢個世界小朋友在街上行行吓，可以無咗條命，喺香港喺好難想像到。

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事故涉及9名在街上玩耍的孩子，年齡9至13歲不等，其中一人誤踩地雷，導致再多兩枚地雷相繼爆炸。孩子們未及逃命，地雷已爆開，不僅對踩中地雷的孩子造成嚴重傷害，雙腿被炸斷，同行的其他孩子亦頭部受重傷、骨折及燒傷。

其中5名傷勢較重的孩子被送到陳詩瓏工作的醫院，醫院沒有足夠的資源同時救治所有傷者，便按傷勢緩急進行分類，其中兩個孩子被診斷為傷勢太重，放棄救治。

有些決定是擺在你面前逼你選擇，只能救治最有機會生存的孩子，可能佢未斷氣，但你知道佢九成九都救唔返，為咗確保資源用得其所，只能選擇唔救他，對於醫生嚟講幾難接受，但無時間俾你後悔，決定咗只可以繼續。

歷經人生無常，陳詩瓏感恩自己生於安全而無戰爭的城市，以及自己所擁有的一切；從當地人身上亦學懂，即使不幸生於戰亂國家仍樂觀面對，豁達地看待生死，令自己對小事學會放下：

雖然他們咩都無，但佢哋好重視生命，你幫佢小小嘢便會好感恩，佢哋覺得你無義務要幫佢，反思自己生於富裕的香港看待事物會唔會過份執著，生死亦只能聽天由命，珍惜現在擁有嘅嘢，做人亦會樂觀啲。

陳詩瓏奪得紅十字會主辦的「香港人道年獎2021」，以嘉許其參與人道救援的貢獻，她相信每個人都應該享有平等機會接受醫療服務，多次遠赴受戰亂影響地區，見證當地人民雖然受到戰火洗禮，但仍然堅強地面對生活，令她更有勇氣和動力持續參與人道救援工作。她相信，即使未能醫治好每位傷者，至少要讓他們感受到生命曾經被重視過。

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記者：陳麗娜