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【官員民望】林鄭評分為34.7分　陳茂波大幅上升至50.3分

政治 19:02 2022/05/10

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

林鄭月娥最新評分為34.7分。（曾耀輝攝）

特首林鄭月娥最新評分為34.7分，為前年12月以來的新高，其民望淨值為負64個百分點，與一個月前分別不大，另外有27%的受訪者，給予林鄭月娥0分。

另外，財政司司長陳茂波最新評分為50.3分，較3月份時上升了5.6分，其民望淨值則為27個百分點，增加了16個百分點，創下2017年2月以來的新高。

至於律政司司長鄭若驊評分為30.3分，較2個月前的26.6分顯著上升了3.7分，而其民望淨值亦增加了6個百分點至負32個百分點，兩項數字均為2019年4月以來新高。

調查由香港民意研究所負責，在4月30日至5月6日期間，隨機抽樣電話訪問了1,000名，18歲或以上操粵語的香港居民。

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記者：陳宛彤

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