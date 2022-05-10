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【保就業2022】林健鋒指計劃精準快捷　建議有需要時可再延長多3個月

社會 19:15 2022/05/10

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林健鋒指計劃精準快捷，建議有需要時可再延長多3個月。（資料圖片）

政府今日（10日）起通知首批約45,000名僱主其「2022保就業」計劃申請獲批，申請者可登入「2022保就業」計劃網頁查看詳細結果（詳情即看【下一頁】）。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，當局接受申請後不足2星期就完成審批並陸續發放工資補貼，反映當局以最精簡程序，將「救命錢」精準快捷送到各行各業手中，並最大保存重振經濟的元氣。

林健鋒盼望，當局繼續以簡單快捷方式，盡快審批餘下「2022保就業」申請，令受疫情影響的企業，特別是中小企盡早取得工資津貼，令僱主與僱員同心協力渡過難關，重新出發，逐步回復本港經濟活力。他並希望，當局可以密切注意疫情最新發展，有需要時再延長「2022 保就業」計劃多3個月，全力支援各行各業走出「疫境」。

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責任編輯：李榮忠

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