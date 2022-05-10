【工廈毒倉】警方屯門工廈搗破毒品倉庫　檢值2.3億元冰毒拘捕一男子

▲ 張文俊(左)及戴寶兒交代案情。(黃傑偉攝)

警方新界北總區刑事部及反三合會行動組，於5月9日上午在屯門新安街一工業大廈內，搗破一個毒品儲存倉庫，以販運危險藥物罪名拘捕一名24歲無業本地男子，行動中檢獲334公斤冰毒、150公斤液態冰毒、一批用作製造固態冰毒化學材料及包裝工具，市值2.3億元。

新界北反三合會行動組探員經過情報蒐集及深入調查，於5月9日上午在屯門新安街一工業大廈內，截查一名目標男子，在其攜帶紙袋內檢獲2大包共2.1公斤冰毒，探員於是拘捕男子，並押往其在工業大廈內租用單位搜查，探員在單位內檢獲309包共重332公斤，每包包裝冰毒重1公斤，及檢獲15桶共重150公斤液態冰毒。

行動中亦檢獲一批化學材料，包括哥士的梳打粉及防腐劑，相信用作提煉固態冰毒。單位內亦發現一批包裝工具,包括電子磅及可再封膠袋，單位內並未發現毒品製造工具相信有其他成員參與提煉固態冰毒以作出售，被捕男子24歲姓翁報稱無業，擔當倉主及負責包裝及分發角色，被捕男子仍在扣查中，警方不排除稍後會有更多人被捕。

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新界北總區行政及支援警司張文俊指，相信已成功阻截一批冰毒流入本地市場。警方呼籲青少年不要為搵快錢被販毒集團利用，根據法庭裁決，販運超過15公斤毒品可被判監禁超過30年。

警方亦提醒業主，根據毒品條例任何處所擁有人，明知單位用作儲存毒品，一經定罪可被判罰款500萬及監禁15年，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉